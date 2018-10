Tankstellenmitarbeiterin verteidigt sich gegen Räuber

Ein aggressiver Räuber hat eine Tankstelle in der Nacht auf Montag in Obernberg am Inn im Bezirk Ried im Innkreis überfallen. Der Mann, der eine Mitarbeiterin attackierte, erbeutete vier Handkassen, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Der Täter versteckte sich vor der Tankstelle hinter einem Pkw und wartete bis die 25-jährige Angestellte über den Hinterausgang herauskam. Diesen Moment nützte der mit einer Sturmhaube maskierte Räuber, um zum Hintergang zu stürmen. Die Mitarbeiterin bemerkte dies und flüchtete zurück ins Gebäudeinnere. Doch der Unbekannte riss mehrmals an der Tür und gelangte so doch noch in den Lagerraum. Dort packte er die Angestellte an den Händen. Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden. Dabei forderte der Angreifer in gebrochenem Englisch: "Give me your money!"

Sturmhaube vom Kopf gerissen

Sein Opfer gab nicht auf und riss ihm die Sturmhaube vom Kopf. Das machte den Täter noch aggressiver. Er fesselte die junge Frau mit Kabelbindern an den Kühlschrank. Immer wieder forderte er Geld, bis ihm die Angestellte den Aufbewahrungsort der Handkassen preisgab. Diese nahm er an sich und flüchtete aus der Tankstelle. Die 25-Jährige konnte sich nach einigen Minuten befreien und die Polizei alarmieren. Die Fahndung verlief vorerst ohne Erfolg. Die Überfallene erlitt leichte Verletzungen.

