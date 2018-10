Wasserstand auf Donau erreicht Rekordtief

In Aggstein (Bezirk Melk) wurde am Montag ein Pegel von 116 Zentimetern gemessen. Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Messungen, berichtet der ORF-Niederösterreich. Der niedrige Pegel macht sich auch abseits des Güterschiffverkehrs bemerkbar. Tiere leiden unter dem eingeschränkten Lebensraum und die Donaukraftwerke produzieren weniger Strom als sonst zu dieser Jahreszeit.

Auch in Deutschland klagen Unternehmen über den niedrigen Wasserstand. Vor allem Transportunternehmer, die große Wasserwege in Deutschland nutzen, haben Probleme. Sie können ihre Schiffe wegen des Niedrigwassers weniger stark beladen. Am Rhein dürften manche Schiffe nur etwa ein Drittel der üblichen Ladung transportieren, sagte Roberto Spranzi von der Deutschen Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt der Deutschen Presse-Agentur. Die Preise je beladener Tonne hätten sich durch die hohe Nachfrage nach zusätzlichen Schiffen in etwa vervierfacht.

(red)