Sturmböen mit bis zu 130 Stundenkilometern im Osten Österreichs

Wienern dürfte das Sturmtief Siglinde in der Nacht nicht entgangen sein. Im Osten Österreichs sorgte der Sturm in der Nacht auf Mittwoch für zahlreiche Feuerwehreinsätze. In Niederösterreich rückte die Feuerwehr zu etwa 100 Einsätzen aus. Im Bezirk Baden gab es über mehrere Stunden teilweise Stromausfälle. Der Sturm führte mit Böen bis zu 130 Stundenkilometern zu umgestürzten Bäumen und weggeblasenen Plakatwänden und beschädigte Strom- und Telefonleitungen.

Am frühen Dienstagnachmittag haben sich in Wien-Landstraße zwei Saumbleche in der Größe von einem mal einem halben Meter von einem Hausdach gelöst und sind auf der Straße gelandet. Laut Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, sperrten zwei Polizisten, die zufällig an Ort und Stelle mit einer Amtshandlung beschäftigt waren, die Straße und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte sicherten zwei Bleche am Dach mit Schrauben und legten zwei weitere per Drehleiter am Boden ab. Feiler zufolge waren zwei Feuerwehrfahrzeuge mit acht Mann für etwa eineinhalb Stunden im Einsatz. Ursache für die Dachprobleme waren vermutlich Windböen.

Die Österreichische Unwetterzentrale geht davon aus, dass der Sturm im Osten am Mittwoch Früh und Vormittag seinen Höhepunkt erreicht. Anschließend sorgt die Kaltfront für kräftigen Regen, der Sturm dürfte nachlassen. Dann wird es laut den Wetterprognosen föhnig: In Kärnten werden Temparaturen von bis zu 20 Grad erwartet. Am Donnerstag dürfte sich das Wetter beruhigen - von einzelnen Sturmböen abgesehen, so der Wetterdienst Ubimet Am Wochenende könnte es wieder turbulenter werden - mit Schnee im Westen, starkem Regen im Süden und Sturm und Wärme im Osten.

(red./APA)