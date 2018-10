Rechtsanwalt Wolff: „Das schadet unserer Reputation immens“

Wien. Ein in Wien tätiger Rechtsanwalt, der mit einer rumänischen Einbrecherbande gemeinsame Sache macht – mit Kriminellen, die einer betuchten Pensionistin 20 Goldbarren stehlen. So etwas gibt es. Beim Prozess Anfang Oktober legte dieser Anwalt – mittlerweile handelt es sich um einen Ex-Anwalt – ein volles Geständnis ab. Und bekam dreieinhalb Jahre Haft.



Schon zuvor, im Juni, wurde ein anderer Wiener Anwalt wegen versuchten Testament-Millionenbetrugs erstinstanzlich verurteilt. Die Strafe: drei Jahre Gefängnis. Derzeit wartet der Verurteilte (er weist alle Vorwürfe von sich) auf einen neuen Prozess wegen versuchter Anstiftung zum Mord an einem Belastungszeugen. Dieser Tage stand ein weiterer Anwalt in Wien vor Gericht. Wegen Veruntreuung. Er soll nach dem Tod einer Frau deren Sparbücher im Wert von 190.000 Euro aufgelöst haben. Der Jurist bestreitet, widerrechtlich gehandelt zu haben. Der Prozess wurde vertagt. Und: Ein Anwalt aus Wels bekam 10.000 Euro Disziplinarstrafe, weil er bei einem Prozess als Pflichtverteidiger die Existenz von Gaskammern in Mauthausen infrage gestellt hatte. Wie ist eine solche Serie erklärbar, und was bedeutet all dies für den Anwaltsstand? „Die Presse“ sprach mit dem obersten Standesvertreter, mit dem Präsidenten des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags (ÖRAK), Rupert Wolff. Der ÖRAK ist die Dachorganisation der neun Anwaltskammern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.10.2018)