Anwälte-Präsident Wolff: „Wir brauchen eine Stärkung unserer Grundrechte“

„Fieberkurve des Rechtsstaats“ – unter diesem Titel ließen Österreichs Anwälte per Studie testen, wie sich hierzulande die Rechtsstaatlichkeit entwickelt hat. In elf Bereichen (Cluster) wurden Untersuchungen durchgeführt. Bilanz: Im Vergleich zu 2016 hat der Rechtsstaat ein bisschen weniger „Fieber“. Aber in einzelnen Bereichen gibt es Verschlechterungen.

Am schlechtesten abgeschnitten hat der Cluster „Wirtschaftsstandort“. In allen drei untersuchten Untergruppen, bei „Unternehmensgründungen“, „Insolvenzabwicklungen“ und bei „Einklagen von Vertragsinhalten“ ist die Lage trister als im Jahr 2016.

Auch damals war eine „Fieberkurve“ erhoben worden. Insofern fordert Anwälte-Präsident Rupert Wolff „vereinfachte Unternehmensgründungen“ und die Senkung der Gerichtsgebühren bei hohen Streitwerten.

Wer die Studie erstellte

Erstellt wurde die am Montag in Wien präsentierte Studie von der Standesvertretung der Anwälte (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag, Örak) in Kooperation mit der Unternehmensberatung Obergantschnig Management Partners und dem Forschungsinstitut für Rechtsentwicklung der Uni Wien. Quellen waren zum Beispiel die auf die Untersuchung von Justizsystemen spezialisierte Organisation Cepej, die Korruptions-Beobachtungsstelle Transparency International oder etwa das EU-Statistikamt Eurostat.

Eine Umfrage unter 410 Rechtsanwälten hat ergeben, dass der Cluster „Grund- und Freiheitsrechte“ als der mit Abstand wichtigste eingestuft wird. Wie sieht es nun bei diesem Cluster aus? Hier sagen 28,8 Prozent der Befragten, dass sich Situation in den vergangenen zehn Jahren verschlechtert habe. 57,3 Prozent meinen, es habe sich nichts geändert, der Rest meint, die Lage habe sich verbessert. Im einzelnen weist die Studie eine Verschlechterung bei Ausübung der Grundrechte und der Pressefreiheit aus.

Erneute Kritik am Überwachungspaket

– Die Presse Grafik Wolff: „Wir brauchen eine Stärkung unserer Grund- und Freiheitsrechte. Überwachungsgesetze müssen zurückgenommen werden.“ Zur Erinnerung: Dieses Jahr hat die Regierung ein Überwachungspaket (Zugriff auf Videokameras im öffentlichen Raum, Bundestrojaner etc.) beschlossen.

Auch bei der Versammlungsfreiheit sollten Eingriffe unterbleiben, so Wolff. Es sei als Eingriff zu werten, wenn man nun eine Demonstration früher als bisher anmelden muss (48 statt 24 Stunden). Dazu passt auch die Mahnung der Anwälte beim Cluster „Ordnung und Sicherheit“. Ein Ausbau von Videoüberwachung im öffentlichen Raum sei nicht nötig. Denn: In diesem Cluster hat es bereits 2016 ein gutes Resultat gegeben. Nun sei sogar ein noch besseres Resultat erzielt worden. Tatsächlich zeigen hier die Untergruppen „Effektivität der Ermittlungsbehörden“ und „Unabhängige Gerichtsbarkeit“ einen Aufwärtstrend. Auch die von der Bundesregierung angekündigte Reform des Strafgesetzbuches (StGB), hin zu (noch) höheren Strafen für Gewalt- und Sexualdelikte sei vorerst unangebracht, so Wolff. Erst müsse evaluiert werden. Tatsächlich wurde das StGB erst 2016 in diese Richtung reformiert.

Auch die Cluster „Zivilgerichtsbarkeit“, „Korruptionsbekämpfung“ und „Gesetzgebungs-Qualität“ schnitten gut ab. Bei letzterem sehen die Anwälte dennoch „sehr viel Verbesserungsbedarf.“ Ein Gesetz brauche mindestens sechs Wochen Begutachtungsfrist. Wolff: „In 75 Prozent der Begutachtungsverfahren wird diese Frist aber unterschritten.“

Schwurgerichte: Dauerndes "Sorgenkind" der Anwälte

Indessen trug die Standesvertretung einmal mehr ihre Kritik am Schwurgerichts-Verfahren vor. Der Wahrspruch der Geschworenen sollte in Hinkunft begründet werden. So sei es auch leichter mit Rechtsmitteln dagegen vorzugehen. Eine schriftliche, rechtlich hieb- und stichfeste Begründung abzuliefern ist von rechtlichen Laien (im Geschworenenverfahren entscheiden die Geschworenen allein über Schuldlosigkeit oder Schuld) aber nicht zu erwarten. Insofern dreht sich diese Diskussion seit Jahrzehnten im Kreis.

Auch das Reizthema "Gutachten" trug Wolff erneut vor. Derzeit ist es im Ermittlunsgverfahren üblich, dass ein Staatsanwalt einen Gutachter beauftragt. Gestützt auf dessen Expertise zieht dann der Ankläger vor Gericht. Die Anwälte wollen, dass der Richter im Prozess ein eigenes Gutachten in Auftrag geben muss - dann, wenn es einen Antrag der Verteidgung gibt. Dass dies teuer ist, das Verfahren in die Länge zieht und vor allem schlussendlich zwei Gutachten erforderlich machen würde, sei eben nicht zu vermeiden, so die Standesvertretung. All dies müsse "drinnen" sein, wenn man eine sorgfältige Gerichtsbarkeit haben wolle.