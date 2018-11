Die entzweiten (Doppel-)Staatsbürger

Es war Mitte der 1990er-Jahre, als Frau F., damals in ihren Zwanzigern und gerade Mutter geworden, ihre türkische Staatsbürgerschaft zurücklegte. „Ich bin hingegangen und habe gesagt: In der Türkei bin ich nur im Urlaub.“ Seither ist Frau F. Österreicherin. Sie betreibt ein kleines Lokal in Wien, wo sie kocht und bäckt und auch Bestellungen für größere Feiern entgegennimmt. Sie ist Mitglied der Wirtschaftskammer, war im Elternverein der Schule ihrer Kinder aktiv und ist nun Teil einer Frühstücksrunde, die sie und ein paar andere türkeistämmige Frauen irgendwann, sie kann sich nicht mehr genau an den Zeitpunkt erinnern, ins Leben gerufen haben.



An den Brief der Stadt Wien aber erinnert sich Frau F. genau: Es bestehe der Verdacht, dass sie Doppelstaatsbürgerin sei. „Ich war schockiert. Ich hatte mit dem türkischen Konsulat 20 Jahre lang keinen Kontakt.“ An vielen Tagen ist das Thema Doppelstaatsbürgerschaft Causa prima im Geschäft von Frau F., aber nicht nur hier: Seit vergangenem Jahr, seit eine ominöse Liste die Runde machte, ist die Unsicherheit in der Community groß. Wer steht auf der Liste? Woher kommt die Liste? Und: Ist sie überhaupt vertrauenswürdig? Frau F. sagt, sie habe den Behörden nachweisen können, dass sie keine Doppelstaatsbürgerin ist. „Warum taucht da mein Name auf?“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.11.2018)