Nach Facebook-Prügelvideo: Kollektives Scheitern im Fall L.

Schon im Vorjahr war sie vielfach in den Schlagzeilen. Von einem Sittenbild bestimmter Jugend-Milieus war die Rede. Eine breite Debatte über angemessene Sanktionen bei Jugendstraftaten wurde geführt. L. war erst 15 Jahre alt gewesen – da hatte sie als Rädelsführerin einer Jugendclique eine ganz spezielle Bestrafungsaktion eingefädelt. Eine in Ungnade gefallene 15-Jährige wurde in Wien-Floridsdorf vor laufender Handykamera von anderen Jugendlichen geschlagen. Dem Opfer wurde befohlen, gut sichtbar Blut zu spucken.

Das Video landete auf Facebook, wurde fünf Millionen mal angeklickt, zudem gingen Zehntausende Kommentare dazu ein, was auch gleich eine Social Media-Diskussion auslöste. Der damalige Kanzler Christian Kern (SPÖ) sorgte sich per Facebook-Eintrag um die „Verrohung der Jugend“. Und erst eine Intervention des Justizministers bei Facebook führte dazu, dass das Video von der rituell anmutenden Strafaktion vom Netz genommen wurde.

Gerichtliche Auflage: Anti-Aggressions-Training

L., bei ihrem Prozess 16 Jahre alt, wurde daraufhin verurteilt. Ebenso die anderen Jugendlichen, die hingeschlagen hatten. L. bekam wegen Körperverletzung 18 Monate Haft. Zwei Drittel wurden – wohlweislich – auf Bewährung verhängt. Ihr wurde die Auflage erteilt, eine Psychotherapie bzw. ein Anti-Gewalt-Training zu absolvieren. Bewährungshilfe wurde verordnet. Und sie bekam auch eine eigene – betreute – Wohnung zugewiesen. Doch all das half nichts. Trotz der mit Bedacht ausgemessenen Bewährungsstrafe: L. bewährte sich nicht.

Sie wurde wieder einschlägig rückfällig. Am Donnerstag bekam sie wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung, versuchter Nötigung und Anstiftung zur Falschaussage drei Monate Haft. Unbedingt.

Rückblick: Noch bevor L. zu ihrem Prozess wegen des Gewaltvideos ins Straflandesgericht Wien hatte kommen müssen (Februar 2017), stand sie noch "schnell" wegen eines anderen Vorfalls vor dem Richter (Jänner 2017). Dieser andere Vorfall ist rasch erzählt: Gemeinsam mit anderen Jugendlichen brach L. ins Haus ihrer eigenen Mutter ein. Dafür bekam L. fünf Monate bedingte Haft.

Angebliche Drohung mit "50 Albanern"

Dann folgten die 18 Monate teilbedingt. Davor war L. in U-Haft, kam zwischenzeitig in eine betreute Wohneinrichtung und landete wieder in U-Haft, weil ihr zusätzlich noch versuchter Diebstahl und die Drohung, sie werde jemandem "50 Albaner" schicken, vorgeworfen wurde. Dazu muss fairerweise erklärt werden: Nicht alles, was L. vorgeworfen wurde, fand letztlich in den Urteilen Niederschlag. Auch am Donnerstag wurde sie von einigen Vorwürfen im Zweifel freigesprochen.

Nach Verbüßung ihres unbedingten Haftteils aus dem Gewaltvideo-Prozess (sechs Monate) und nach Absolvierung des Anti-Gewaltrainings - und nach Inanspruchnahme der Betreuung durch die Bewährungshilfe umringte L. mit ihren Gefährtinnen im Prater ein junges Pärchen. Die beiden wurden geschlagen, kamen mit leichten Verletzungen davon. Bei der früheren „Bestrafung“, die auf Facebook gelandet war, hatte das Opfer einen doppelten Kieferbruch erlitten.

"Ich will sie bluten sehen!"

Beim neuen Prozess am Donnerstag, wurde nun der Prater-Vorfall von dem weiblichen Opfer so geschildert: Eine Gruppe Mädchen habe sie und ihren Freund mit Faustschlägen traktiert. Dadurch habe sie am Zahnfleisch geblutet und es habe sich bei ihr ein Zahn gelockert. Mehrere Zahnartzbesuche seien notwendig geworden.

L. habe gerufen: "Macht's weiter, ich will sie bluten sehen!" Auch sei ihr ein Messer an den Bauch gehalten worden. L. habe den anderen gesagt: "Wenn sie deppert ist, dann stecht sie ab." Außerdem sei auch dieser Vorfall gefilmt worden.

Das männliche Opfer schilderte das Ganze allerdings weniger dramatisch.

Richter Andreas Hautz sollte später, im Rahmen der Urteilsverkündung, sagen: "Die Zeugin neigt zur Übertreibung."

Wer ist schuld? Die Täterin! Und sonst?

Wer ist nun schuld? Im strafrechtlichen Sinn natürlich die Täterin. Das neue Urteil ist bereits rechtskräftig. Verantwortung tragen aber auch die Institutionen. Der Bewährungshilfeverein Neustart hatte L. intensiv betreut. „Doch das hat sie von Gewalt nicht abgehalten“, gesteht Sprecher Andreas Zembaty offen und selbstkritisch zu. Er ergänzt: „Der Erfolg ist nicht eingetreten.“ Es gelte also das Angebot weiter zu verbessern.

Zembaty möchte, dass der Fall L. Konsequenzen hat. Die Kooperation zwischen den Jugendämtern und der Bewährungshilfe sollte intensiviert werden. Das hätte den Vorteil, dass auch die Eltern (auf diese kann das Jugendamt einwirken) mehr eingebunden werden.

Apropos: Die Eltern von L. (sie haben sich getrennt) ließen sich zuletzt in den Gerichtssälen nicht blicken. Dabei wird von den Jugendrichtern meist Wert darauf gelegt, dass die Eltern der jungen Angeklagten im Saal anwesend sind.

Ruf nach "stationärer Unterbringung"

Auch sollte es, so Zembaty, eine Form „stationärer Unterbringung“ in betreuten Einrichtungen geben. Jugendliche, die Gefahr laufen, in der Kriminalität zu landen oder solche, die bereits straffällig geworden sind, sollten so eng betreut werden, dass sie einige Zeit nur nach Anweisung durch ihre Betreuer die Einrichtung verlassen (dürfen). Freilich könnte man durch dieses Intensiv-Modell auch nicht verhindern, dass Jugendliche einfach "abhauen". Da derartige Einrichtungen eben keine Gefängnisse sein dürfen.

Zuletzt habe sich im Fall L. auch gezeigt, dass es eine Jugendliche überfordern könne, alleine in einer ihr zugewiesenen - wenn auch durch Sozialarbeiter betreuten - Wohnung zu leben.

Die Wiener Jugendrichter hatten sich zuletzt für das sogenannte Schweizer Modell eingesetzt. Demnach sollte die gesetzliche Möglichkeit geschaffen werden, dass straffällige bzw. einer Straftat verdächtige Jugendliche - und auch noch nicht strafmündige Jugendliche (unter 14) - die ersten 14 Tage in einer betreuten Einrichtung angehalten werden können. In dieser Zeit sollte eine Tagesstruktur aufgebaut werden können.

Danach könnten sich die Tore wieder öffnen und die Betroffenen könnten wieder frei aus- und eingehen. Dies käme einem "Kindergefängnis" gleich, wetterte die Wiener Jugendanwaltschaft und sprach sich dagegen aus.

So ist derzeit die U-Haft oder die Strafhaft (in bestimmten Fällen auch die Unterbringung in der Jugendpsychiatrie) die einzige Möglichkeit jemanden festzusetzen. Für die Einführung des Schweizer Modells bräuchte es eben eine Gesetzesreform.

"Ich werde mein Bestes geben"

Richter Andreas Hautz meinte nun nach der Urteilsverkündung zu der mittlerweile 17-jährigen L., die übrigens gemeinsam mit einer erst 15-Jährigen verurteilt wurde: „Sie müssen lernen Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln." L. nickte.

Dann hatte der Richter noch einen Wunsch: "Es wäre halt schön, wenn Sie nicht mehr kommen würden.“ Da musste L. grinsen und sagte: "Ich werde mein Bestes geben."

Anschließend durfte die 17-Jährige gehen. Sie verließ das Gericht als freier Mensch. Denn ihre dreimonatige Strafe ist durch die U-Haftzeit bereits abgetan.

P. S.: L. und die mitverurteilte 15-Jährige machen derzeit eine Gastronomiefachschule.