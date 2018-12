Kritik am Punktesystem bei Korruptionsstaatsanwälten

Das System, mit dem die Arbeit bzw. der Arbeitsanfall der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) intern aufgeteilt wird, sorgt erneut für Wirbel. Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (Örak), also die Plattform der Anwaltskammern, erklärte am Montag vor Journalisten: "Personalengpässe können nicht über rechtsstaatlich bedenkliche Punktesysteme gelöst werden, die zur inflationären Anordnung von Grundrechtseingriffen einladen."

Es gebe bei der WKStA gar kein System, wonach für die Anordnung von Grundrechtseingriffen - Beispiele: Anordnung auf Festnahme, Anordnung auf Verhängung der U-Haft, Anordnung auf Hausdurchsuchung - Punkte an die Staatsanwälte verteilt würden. Dies hat der Generalsekretär des Justizressorts, Christian Pilnacek, bereits erklärt. Es handle sich einfach um ein System, welches die Arbeit bzw. die Auslastung innerhalb der Anti-Korruptions-Behörde gerecht aufteile.

Anwälte-Präsident Rupert Wolff lässt das allerdings so nicht ganz gelten. Wolff: "Das System ist geeignet in der Bevölkerung einen schädlichen Eindruck von der Qualität der Rechtsprechung hervorzurufen." Und: "Eingriffe in Grundrechte sollen kein Anreiz sein, um weniger Arbeit zu haben." Würde man bei der Polizei ein System einführen, bei dem die Beamten für das Strafzettel-Verteilen Punkte bekommen, würden auch gleich mehr Strafzettel verteilt werden.

(m. s.)