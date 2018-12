Ehefrau in Wien kurz vor Weihnachten in Badenwanne ertränkt

Ein 52-Jähriger steht unter Verdacht einen Tag vor Weihnachten in Wien-Donaustadt seine Ehefrau getötet zu haben. Der Mann soll laut Polizei die 51-Jährige nach einem Streit in der Badewanne ertränkt haben. Danach täuschte er einen Selbstmord vor, indem er der Frau Schnittverletzungen an den Unterarmen zufügte. Danach alarmierte er die Einsatzkräfte.

Zu der Gewalttat soll es schon Sonntag gegen 15 Uhr gekommen sein. Der 52-Jährige alarmierte dann erst gegen 22.45 Uhr die Rettung. Er gab an, dass er seine Frau reglos in der Badewanne gefunden hätte. Die ebenfalls gerufenen Polizeibeamten entdeckten dann ein Hämatom am Kopf der Frau und konfrontierten den 52-Jährigen damit. Er gab dann sofort zu, seine Frau ertränkt zu haben, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst.

Motiv dürfte ein Streit aus Eifersucht gewesen sein. Der Mann fügte der 51-Jährigen mit einer Schere zunächst tiefe Schnittwunden an den Unterarmen zu, um einen Selbstmord vorzutäuschen. Der Mann hat auch bei seiner Einvernahme am Montag sein Geständnis wiederholt. Er soll demnächst in eine Justizanstalt eingeliefert werden.

(APA)