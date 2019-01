Klosterneuburg: "Geisterhotel" bald Gesundheitszentrum?

In das frühere Vier-Stern-Parkhotel in Klosterneuburg könnte nun ein Gesundheitszentrum einziehen. Indessen ist es so gut wie sicher, dass das Umweltbundesamt im oder nahe dem neuen Pionierviertel errichtet wird.