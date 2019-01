Hofreitschule: Martin Bartenstein reicht es

Die Bestellung von Sonja Klima zur Chefin der Spanischen Hofreitschule hat nun den nächsten Rücktritt zur Folge: Nach dem kollektiven Rücktritt des vierköpfigen Fachbeirats tritt nun auch der frühere ÖVP-Wirtschaftsminister Martin Bartenstein von seinem Aufsichtsratsmandat zurück, wie die "Kleine Zeitung" auf ihrem Online-Portal berichtete.

Auch dieser Rücktritt hat demnach mit der Bestellung Klimas entgegen der Empfehlung des Beirats zu tun: "Im Hinblick auf die jüngsten Vorgänge kann ich die Entscheidung nicht mittragen und lege mein Aufsichtsratsmandat mit sofortiger Wirkung zurück", sagt der Pharmaunternehmer in der "Kleinen Zeitung" zitiert. Unmittelbar nach der entscheidenden Sitzung habe er Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), die für die Hofreitschule zuständig ist, über den Schritt informiert. Zu den genauen Beweggründen wollte sich Bartenstein demnach nicht äußern.

Wie die "Presse" erfuhr, war die Entscheidung zugunsten Klimas im Aufsichtsrat am Donnerstag eine knappe. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Johann Marihart soll dem Vernehmen nach nicht für Klima gestimmt haben. Entscheidend waren wohl die Stimmen der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, sagt ein Insider. Bartenstein konnte man nicht unter Druck setzen, die Arbeitnehmervertreter hingegen schon, heißt es.

Michael Enzinger, der Sprecher des Beirats, der ebenfalls am Nachmittag geschlossen seinen Rücktritt erklärte, sagte zur "Presse": "Der bestgereihte Kandidat, Herwig Radnetter, wurde vor der Sitzung des Aufsichtsrat ins Ministerium zitiert, wo man ihm nahelegte, er solle seine Bewerbung zurückziehen." Am Tag der Entscheidung selbst, war ein weiterer Termin im Ministerium anberaumt worden, zu dem Marihart erscheinen sollte. "Doch dieser ist ganz kurzfristig, am Donnerstag um 7:30 abgesagt worden."

(hec/APA)