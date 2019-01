Vom Freund verprügelt: Frau rief Polizei zu Hilfe

Eine 34 Jahre alte Frau aus Slowenien, die in Klagenfurt lebt, hat am Dienstag gegen 2.00 Uhr die Polizei wegen häuslicher Gewalt alarmiert. Ihr 29-jähriger Lebensgefährte habe sie geschlagen und getreten, wie er das seit mehr als einem Jahr regelmäßig mache. Die Frau wurde laut Polizei nach der Befragung mit Verletzungen im Gesicht und am Hinterkopf ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Den Beschuldigten brachten die Beamten auf die Polizeiinspektion St. Ruprecht zur Vernehmung. Dort schwieg dieser allerdings beharrlich zu den Vorwürfen. Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen, er wird auf freiem Fuß wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung angezeigt.

(APA)