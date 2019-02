Pensionistin getötet: Jetzt werden die Spuren ausgewertet

Nach dem Ende Jänner in Ebergassing (Bezirk Bruck a.d. Leitha) entdeckten Gewaltverbrechen an einer 64 Jahre alten Frau haben die Ermittler nun die Spurensicherung in der Wohnung der Frau abgeschlossen. "Wir müssen die Spuren jetzt kriminaltechnisch auswerten", bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag einen Bericht des ORF Niederösterreich.

Es seien "sehr viele" Spuren gesichert worden. "Wir erhoffen uns auch einen Treffer", hielt der Sprecher fest. Wie lange die Auswertung dauern werde, sei nicht absehbar.

Bekannte der 64-Jährigen hatten am 25. Jänner Anzeige erstattet, weil die alleinstehende Frau seit einigen Tagen nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen war. Die versperrte Tür zur Wohnung in Ebergassing wurde daraufhin von der Feuerwehr geöffnet. "Aufgrund der Auffindungssituation" war nach Polizeiangaben von einem Gewaltverbrechen auszugehen. Die Frau wies im Kopfbereich starke Verletzungen auf. Die von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordnete Obduktion ergab "eindeutig Fremdverschulden" und als Todesursache ein Schädel-Hirn-Trauma aufgrund massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf.

(APA)