Wiener Psychiater wegen Betruges vor Gericht

So einen Angeklagten ist man im Straflandesgericht Wien nicht gewöhnt. "Ich bekenne mich überhaupt nicht schuldig", sagt am Montag der 59-Jährige - ein fachlich durchaus anerkannter Wiener Psychiater. Ihm wird schwerer und gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Er soll durch das Verfassen von Befunden, in denen "in unrichtiger Weise die Arbeits- und Berufsunfähigkeit" (Zitat Anklage) von Patienten attestiert wurde, die Pensionsversicherungsanstalt, PVA, zur Auszahlung von Invaliditätspensionen, Ausgleichszulagen und Pflegegeld verleitet haben.

Neun Patienten sollen, so die Vorwürfe, betroffen sein - durchwegs Mitglieder der serbischen Community in Wien. Ebendiese Patienten sind nun mitangeklagt, ebenfalls wegen schweren Betrugs. Auch sie bekennen sich durchwegs nicht schuldig.

Wo bleibt das Motiv?

Die Schwäche der Anklage hinsichtlich der Mediziners liegt auf der Hand: Es fehlt das Motiv. Wie auch einige Mitglieder der Verteidiger-Riege am Montag unterstreichen, habe der Psychiater keineswegs die Hand aufgehalten. So gibt etwa der Anwalt Christian Werner an: "Es gab kein Körberlgeld für Gefälligkeitsgutachten." Abgesehen davon, dass es sich bei den mitangeklagten Patienten um die viel zitierten "kleinen Leute" handelt - um Menschen, die gewiss nicht einer wohlhabenden Gesellschaftsschicht zuzuordnen sind.

Das Motiv, das die mitbeschuldigten Patienten gehabt haben sollen, liest sich in der Anklage so: "Die Angeklagten wollten sich durch Zueignung des Geldes in größtmöglichem Umfang unrechtmäßig bereichern." Die Anklage spricht von einem Gesamtschaden von 813.000 Euro. So viel Geld sei der PVA im Zeitraum von 2007 bis 2017 entzogen worden.

Der Mediziner weist zunächst darauf hin, dass er in seinem Studium alle Prüfungen mit Auszeichnung bestanden habe und dass er sub auspiciis präsidentis promoviert habe. Er habe bisher um die 12.000 Patienten innerhalb einer Einrichtung der Stadt Wien behandelt. Er stehe nach wie vor zu seinen Befundungen.

Letztentscheidung trifft die PVA

Klar ist, dass die Befunde des Psychiaters zwar eine Basis für die weiteren Schritte der PVA gewesen sind, aber dass die Entscheidung, ob jemand in vorzeitige Rente gehen kann, nicht der Psychiater, sondern eben die PVA trifft. "Meine Arztbriefe waren nur eine Grundlage", so der Angeklagte. Und: "Manchmal wurde es in der PVA sogar schlimmer gesehen", also manchmal hätten PVA-Ärzte sogar ernstere Diagnosen gestellt als er. Die Spezialisten der PVA seien durchaus "ausgeruhte Ärzte", ja "alte Hasen". Die würden sich nicht so leicht täuschen lassen.

Die Anklage wiederum stützt sich auf Angaben eines V-Mannes der Polizei. Weiteres Belastungsmoment: Der von der Anklage bestellte psychiatrische Gutachter Peter Hofmann, widerspricht den Befunden des angeklagten Arztes. Hier wiederum hält die Verteidigung entgegen, dass es immer wieder zu großen Differenzen bei den Gutachtern komme, insbesondere bei medizinischen Expertisen.

Am Mittwoch wird weiterverhandelt. An dem Tag soll Psychiater Hofmann seine Einschätzung vor dem Schöffensenat (Vorsitz Michael Tolstiuk) erläutern.