„Allzeit-Höchststand: 9400 Gefängnisinsassen“

„Die Presse“: Sie sind seit wenigen Tagen Generaldirektor für den Strafvollzug in Österreich. Was reizt Sie an der Position?



Friedrich Koenig: Die Strafjustiz endet nicht mit dem rechtskräftigen Urteil, sondern beginnt – bei Schuldspruch – erst mit der Sanktion und deren Vollzug. Der Vollzug ist das Bedeutendste. Bei diesem handelt es sich um eine Welt in der Welt. Mir ist es wichtig an der Spitze des Strafvollzugs für Sicherheit zu sorgen, und dafür, dass der Strafvollzug seine Zwecke bestmöglich erfüllt.



Österreichs Gefängnisse sind seit Jahren überfüllt. Wie schafft man Entlastung?