Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Michael!" Dass der Brief eines Bundesministers (Gernot Blümel) an einen Bürgermeister einer anderen Partei (Michael Ludwig) so beginnt und in der Du-Ansprache fortgesetzt wird, frappiert höchstens Nichtösterreicher. Frappierender ist der Inhalt.



Denn Kulturminister (und Wiener ÖVP-Chef) Blümel verlangt vom Wiener Bürgermeister (und SPÖ-Landesvorsitzenden) Ludwig in einem Brief, der der „Presse" vorliegt, nicht mehr und nicht weniger als eine Art Gelöbnis, das umstrittene Heumarkt-Projekt in der derzeitigen Form nicht bauen zu lassen. Wörtlich schreibt Gernot Blümel: „Das Projekt ,Heumarkt neu‘ darf in der derzeitigen Form nicht realisiert werden."