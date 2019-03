Lawinenabgang auf der Rax fordert ein Todesopfer

Auf der Rax wurden zwei Wanderer von einer Lawine erfasst. Eine Person konnte nur mehr tot geborgen werden, eine weitere wurde schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus geflogen. Die Schneemassen haben sich unterhalb des Ottohauses im Bereich des Törlgrabens in etwa 1000 Metern Seehöhe gelöst.

Die Nassschneelawine sei sehr weit - bis in eine Höhe von etwa 800 Metern - abgegangen, schilderte Sabine Buchebner-Ferstl von der Bergrettung Reichenau. Die zehnköpfige Gruppe sei gerade am Törlweg unterwegs gewesen. Die beiden Personen, die von der Lawine erfasst wurden, hätten sich unglücklicherweise gerade an einer Stelle befunden, wo der Törlweg in den Graben hineinreicht.

Beide Opfer seien zum Teil und nicht vollständig von der Lawine verschüttet gewesen. "Eine Nassschneelawine reißt alles mit, auch Gestein", erläuterte Buchebner-Ferstl. Eine solche Lawine sei sehr dicht, ein Sondieren sei praktisch nicht möglich: "Das ist fast wie Beton, wenn man dort graben müsste."

