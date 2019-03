Wiener Kaffeehaus sperrt Identitären-Chef Sellner aus

Der von Identitären-Chef Martin Sellner angekündigte Presseauftritt am Freitag wird nicht stattfinden - zumindest nicht am von der rechtsextremen Bewegung angekündigten Ort. Der Betreiber des Cafes in Wien-Währing kündigte im Vorfeld an, das Lokal vorübergehend zu schließen: "Wir wollen keine politischen Inszenierungen."

Ein vor dem Lokal aufgestelltes Schild wies die Gäste darauf hin, dass das Lokal ab 15 Uhr geschlossen wird: "Hier kann man gerne Kaffee trinken - aber wir bieten keine Bühne für politische Inszenierungen!!" Außerdem wolle man mit der Maßnahme "die Sicherheit der Gäste gewährleisten".

Die Regierung hatte am Mitwoch angekündigt, die Auflösung der Identitären prüfen zu lassen. Zuvor war eine Spende des Attentäters von Christchurch an die Organisation bekannt geworden.

Identitäre Bewegung Österreich Die Identitären sind seit 2012 in Österreich aktiv. Der Verfassungsschutz bezeichnet die Organisation "aktuell als eine der wesentlichen Trägerinnen des modernisierten Rechtsextremismus". Mehrmals riefen bereits Aktionen der Aktivisten die Justiz auf den Plan. Diese reichten von Störung von Veranstaltungen bis hin zum Besteigen von Hausfassaden und -dächern, wie etwa im Jahr 2016, als Identitäre das Dach der Parteizentrale der steirischen Grünen in Graz erklommen, rote Farbe aufs Dach schütteten und bengalische Feuer entzündeten. Diese und andere Aktionen führten im Mai 2018 zu einer Anklage der Staatsanwaltschaft Graz wegen Verhetzung und Bildung einer krimineller Vereinigung. Die 17 Angeklagten überstanden den Prozess ohne Verurteilung.

(APA/Red.)