Terrorverdächtiges Paar: "Jetzt sind wir nichts mehr"

Es war ein Knalleffekt - vor zwei Wochen, als Österreichs FPÖ-Innenminister Herbert Kickl im Parlament in einer vielbeachteten Rede erklärte, dass es nach der in Wien erfolgten Festnahme des 42-jährigen Irakers Qaeser A. weitere Festnahmen gegeben habe. Und zwar in Prag. Tatsächlich war ein junges Paar am Flughafen in Gewahrsam genommen worden.



Laut Kickl handelte es sich bei den beiden um "zwei weitere mutmaßliche Terroristen", mit denen Qaeser A. "eine gemeinsame Zelle gebildet hat". Die Festnahme von Qaeser A., der als Asylberechtigter mit seiner Familie in einem Gemeindebau in Wien-Simmering gewohnt hatte, bezeichnete Kickl als einen "sehr, sehr wichtigen Schlag, der gegen einen mutmaßlichen irakischen Terroristen gelungen ist".