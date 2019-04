Terrorverdächtiges Paar: "Jetzt sind wir nichts mehr"

Es war ein Knalleffekt - vor zwei Wochen, als Österreichs FPÖ-Innenminister Herbert Kickl im Parlament in einer vielbeachteten Rede erklärte, dass es nach der in Wien erfolgten Festnahme des 42-jährigen Irakers Qaeser A. weitere Festnahmen gegeben habe. Und zwar in Prag. Tatsächlich war ein junges Paar am Flughafen in Gewahrsam genommen worden.