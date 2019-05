Tausende mit Greta Thunberg auf der Straße

Das ist kein Freitag wie jeder andere. Ja, es ist einer dieser „Fenstertage“, viele Arbeitnehmer haben sich frei genommen, für viele Schüler ist heute auch kein Unterricht. Aber vor allem: Die Erfinderin der Protestbewegung „Fridays for Future", die Schwedin Greta Thunberg, ist in Wien - und macht mit.

„Make our climate great again!! „dinosaurs also thought they had time" "time is running out“, "there is no plan(et)b": Die Fantasie der Schüler und Jugendlichen, die sich fünf vor Zwölf auf dem Wiener Heldenplatz versammelt und Transparente aller Art mitgebracht haben, kennt kaum Grenzen. Tausende sind gekommen.

Rufe tönen über den Platz: "What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!" Oder: "Stop climate change!" Vom Heldenplatz ging es über den Ring zum Schwarzenbergplatz, wo in den Nachmittagsstunden die Schlusskundgebung geplant war - mit einer Rede von Greta Thunberg. Wenig später war nach mehreren Tagen in Wien, unter anderem als Stargast bei Arnold Schwareneggers „R20 Austrian World Summit“, ihre Rückreise nach Schweden angesetzt. Mit dem Zug, wie denn auch sonst.