Schon wiedermehrere Attacken mit einem Messer

Wien. Die Serie an Auseinandersetzungen, bei denen ein Messer als Waffe zum Einsatz kommt, setzt sich fort. Drei Männer sind alleine in der Nacht auf Sonntag in Wien bei Streitereien, die mit Messern ausgetragen wurden, verletzt worden. Dies wurde am Montag bekannt.

In Hernals stritt ein 24-Jähriger mit seiner Freundin. Ein Nachbar der Frau wollte schlichten und wurde dabei vom 24-Jährigen mit einem Messer bedroht. In der Donaustadt gerieten zwei Männer nach sexuellen Handlungen aneinander und fügten sich gegenseitig Schnitte zu.

Gegen 3.30 Uhr wurde die Polizei dann in die Donaustadt gerufen. Zwei Männer – ein 15-jähriger Syrer und ein 29-jähriger Österreicher – hatten sich am Kagraner Platz kennengelernt und waren in die Wohnung des Älteren gefahren. Dort kam es zu sexuellen Handlungen, im Anschluss gerieten die beiden in Streit. Der 15-Jährige soll ein Messer ergriffen und sein Gegenüber attackiert haben. Bei der Auseinandersetzung nahm der 29-Jährige dem Jugendlichen das Messer ab und fügte ihm Schnitte am Unterarm zu. Der 15-Jährige flüchtete aus einem Fenster im Erdgeschoß. Beide Männer verständigten unabhängig voneinander die Polizei. Gegenüber den Beamten machten sie widersprüchliche Aussagen.





Frau bedroht Nachbarinnen

Und eine 49 Jahre alte Frau hat bei einem Streit am Sonntag im Innenhof eines Mehrparteienhauses in Wien-Hernals zwei Nachbarinnen mit einem Messer bedroht. Warum sie aneinandergeraten waren, war noch unklar. Die Österreicherin wurde vorläufig festgenommen und angezeigt. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2019)