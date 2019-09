Neonazi-Konzert: Hausdurchsuchungen für rechtswidrig erklärt

Türkis-Blau präsentiert "deutlichen Schlag gegen Neonaziszene"

In allen Bundesländern - außer in Tirol - fanden Razzien in der rechtsradikalen Szene statt. „Einschlägiges Material“ wurde sichergestellt, „eindrucksvolle Bilder“ gemacht, festgenommen wurde niemand. Der Hintergrund: ein Konzert in der Steiermark.