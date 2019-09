Die Vermessung der Fische

Es ist zwar nicht ganz so schlimm wie bei den Sandkörnern am Strand oder gar den Sternen am Himmel, aber all jene Fische zu zählen, die in heimischen Seen schwimmen, klingt nach einer schwierigen Aufgabe. Aber sie ist machbar. Sind doch heimische Fischereiexperten derzeit genau damit beschäftigt. Seit Sommer 2018 läuft die große Fischzählung der Österreichischen Bundesforste und des Bundesamtes für Wasserwirtschaft (BAW).

