Masernfälle in Graz: Expertin hält Impfpflicht für kontraproduktiv

Die Fälle von Masern in der Steiermark haben die Debatte um die mangelhafte Durchimpfungsrate und eine etwaige Impfpflicht wieder neu entfacht. Zwölf Erkrankungen wurden in der Grazer Kinderklinik-Ambulanz bestätigt - darunter auch Säuglinge. In der oststeirischen Volksschule Anger haben 26 nicht geimpfte Kinder Schulverbot bekommen, nachdem ein Schüler erkrankt war.

Die Masernspezialistin Heidemarie Holzmann von der Medizinischen Universität spricht sich, genauso wie die Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), gegen eine Impfpflicht aus. "Druck erzeugt Gegendruck", sagte Holzmann am Donnerstab im Ö1-Morgenjournal. Es hätten bereits Studien gezeigt, dass sich Menschen, die sich normalerweise impfen lassen würden, bei einer generellen Impfpflicht gegen eine Impfung sträuben. "Das Recht der Selbstbestimmung in unserer Gesellschaft" würde überwiegen, meint die Expertin.

Sie hält eine Impfpflicht nur für Gesundheitspersonal für sinnvoll, und plädiert für einen "noch bessere Aufklärung" darüber, dass Masern keine harmlose Erkrankung und besonders für Säuglinge tödlich sein könne.

Wichtig hält sie ein Erinnerungssystem, das mit dem elektronischen Impfpass, der 2020 kommen soll, eingeführt werden könnte.

Leistungskürzungen bei Impfgegnern

Auch Werner Zenz, Experte für Infektionskrankheiten, betonte bei einem Pressegespräch am Mittwoch in Graz, dass die Masern als "hoch ansteckende Krankheit" gelten. Die Ursache liegt in besonders kleinen Tröpfchen, die von infizierten Menschen etwa beim Husten in den Raum ausgestoßen werden und dort wegen ihrer kleinen Größe in der Luft bleiben. Im Schnitt stecke ein Patient zwölf bis 18 andere Personen an.

Der Experte erklärte, dass eine Impfung aus Solidaritätsgründen erfolgen sollte, denn sie schütze auch andere, wie etwa Säuglinge oder immunschwache Menschen, die nicht geimpft werden könnten. Dazu zählen etwa auch Kinder mit Rheuma oder Leukämie. Er meinte, dass Masern bei einer Durchimpfungsrate von mindestens 95 Prozent ausgerottet werden könnten.

Maßnahmen, um das zu erreichen, seien bisher Überzeugungsarbeit gewesen, aber der Erfolg setzte nicht ganz ein. Er sprach sich für das australische Modell aus: Dort werden Unterstützungsleistungen gekürzt, wenn Kinder nicht geimpft sind. Die Politik sei nun gefragt.

