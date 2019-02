Grippewelle lässt auf sich warten

Wien. Die Zahl der Grippefälle in Wien ist in der vergangenen Woche zwar erneut gestiegen, eine Grippewelle lässt aber weiterhin auf sich warten. 8400 Neuerkrankungen wurden beim Gesundheitsdienst der Stadt gemeldet, in der Vorwoche waren es 7800 – um 1000 mehr als in der Woche zuvor. Eine Grippewelle wird in Wien üblicherweise erst ab 10.000 Infektionen innerhalb von sieben Tagen ausgerufen.

Dass diese Grenze Anfang Februar immer noch nicht erreicht wurde, ist extrem ungewöhnlich. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren erreichte die Grippewelle ihren Höhepunkt schon mit dem Jahreswechsel und war Anfang Februar schon wieder am Abklingen. Vergangenes Jahr war der Höhepunkt Ende Jänner erreicht – es folgte ein außergewöhnlich langsamer Rückgang, möglicherweise begünstigt durch die wochenlang anhaltende Kältewelle.

2016/2017 waren auf dem Höhepunkt in einer Woche in Wien knapp 20.000 Neuerkrankungen an Grippe und grippalen Infekten hochgerechnet worden. 2017/2018 zeigte sich ein Maximum von 14.000 Neuerkrankungen.

Influenza-A-Viren dominieren

Die Situation in Österreich ähnelt im Übrigen jener in Europa insgesamt, eine höhere Influenza-Aktivität wird vor allem in Ländern wie Irland, Großbritannien, den Niederlanden, Portugal, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Armenien, Montenegro und der Türkei beobachtet.

Derzeit zirkulieren fast ausschließlich Influenza-A-Viren, gegen die sämtliche erhältlichen Impfstoffe (in diesem Jahr gibt es keine Engpässe) wirksam sind. Eine Impfung wirkt rund eineinhalb bis zwei Wochen nach der Verabreichung, sie ist also immer noch ratsam – vor allem für ältere Personen und Menschen mit chronischen Erkrankungen.

Grundsätzlich ist die Impfmoral in Wien nicht sehr hoch, die Durchimpfungsrate liegt bei unter zehn Prozent. Ein Impfschutz gegen die Influenza verhindert auch potenziell lebensgefährliche Folgeerkrankungen. Laut einer im vergangenen Jahr im „New England Journal of Medicine“ erschienenen Studie steigt das Herzinfarktrisiko bei Influenza-Erkrankten in den ersten sieben Tagen nach einer Infektion auf das Sechsfache der Häufigkeit im Jahr davor oder danach. Besonders groß ist dieses Risiko wiederum für ältere Patienten.

Bereits 2015 konnte in einer anderen Analyse über mehrere Studien hinweg nicht nur gezeigt werden, dass Herzinfarkte häufiger bei Patienten mit Influenza auftreten, sondern auch, dass eine Impfung das Risiko dafür reduzieren kann. Die errechnete Wirksamkeit der Impfung lag demnach bei knapp 30 Prozent. Auch andere kardiovaskulär bedingte Todesfälle dürften sich durch Impfmaßnahmen reduzieren lassen. Laut Analysen des Netzwerks Cochrane Library starben unter Personen mit Vorbelastung in der Gruppe der Geimpften 2,3 Prozent der Patienten, aber mehr als doppelt so viele (5,1 Prozent) in der Gruppe der Nichtgeimpften.

Plötzlicher Ausbruch

Die Grippe wird durch Tröpfcheninfektion übertragen und bricht plötzlich aus. Die Symptome sind Schüttelfrost, hohes Fieber, Gliederschmerzen, Husten, extreme Abgeschlagenheit, aber kein Schnupfen. Zur Vorbeugung wird neben der Impfung empfohlen, sich regelmäßig die Hände zu waschen und nicht in den Mund (etwa beim Umblättern) oder ins Auge zu fassen.

Der grippale Infekt hingegen, der zumeist durch Rhinoviren, Adenoviren und das RSV (Respiratory-Syncytial-Virus) ausgelöst wird, beginnt schleichend und geht mit Schnupfen, Halsschmerzen und ein bisschen Fieber einher. Man kann natürlich auch beides haben.

