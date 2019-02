Wenn Kinder an Leukämie erkranken

Tina hat blasse Haut, ihre Augen wirken verschlafen, ihre Bewegungen träge. Schon nach dem Aufstehen ist die Fünfjährige erschöpft und klagt über Schmerzen in den Beinen und im Rücken. „In den Knochen tut es weh“, sagt sie. Ihre Eltern sind besorgt – zu Recht. Die Untersuchung von Tinas Blut zeigt: Das Kind ist nicht einfach nur müde, es leidet an Blutkrebs. Genauer gesagt an akuter lymphatischer Leukämie, kurz ALL.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)