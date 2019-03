HIV hat schon viele Hoffnungen schwinden lassen

Als Ärzte in Uganda 1981 Patientinnen hatten, die vor ihren Augen dahinschwanden, gaben sie der Krankheit den Namen „Slim“. Aber Frauen in Afrika interessierten im Westen nicht einmal am Rande, und dort sah damals ohnehin alles eher nach einem Triumph der Medizin aus: Infektionskrankheiten galten als besiegt – durch Antibiotika –, viele US-Universitäten hatten die entsprechenden Abteilungen geschlossen.

Aber dann tauchten, auch 1981, in San Francisco ausgemergelte Männer auf, dort nannten die Ärzte das Leiden „Aids“, unter dem Namen zog es Aufmerksamkeit auf sich, Ressentiment auch: Die Betroffenen waren Schwule und/oder Fixer – offenbar erlitten sie eine Strafe Gottes! Diese Absicherung hielt nicht lang, man suchte eine stärkere und rief in den USA eine moralische Wende aus, junge Frauen schworen öffentlich Enthaltsamkeit bis zur Ehe.

Forscher in Depression

Der noch unbekannte Erreger ließ sich nicht beeindrucken, auf seine Spur setzte sich ein präzedenzloses Forschungsprogramm, 1983 hatte es Erfolg: Luc Montagnier (Paris) und kurz darauf der US-Amerikaner Robert Gallo präsentierten ein Virus, das HIV genannt wurde. Die Arbeit schien getan, ein Impfstoff würde sich rasch finden. Aber auch davon ließ der Erreger – der zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Afrika von Affen auf Menschen gekommen war – sich nicht beeindrucken. Man fand keinen Impfstoff: „Anfang der 90er-Jahre war alles fehlgeschlagen“, erinnerte sich Gallo: „Unter uns Forschern herrschte die blanke Depression.“ Gallo suchte weiter, immer weniger seiner Kollegen taten es auch, einen Impfstoff gibt es bis heute nicht. Erfolgreicher war man mit Medikamenten, die HIV direkt angreifen, mit einem Cocktail davon können Kranke somit leben, ähnlich wie Diabetiker mit Insulin.

Aber genommen werden muss der Cocktail immer, und auch er hat schon Hoffnungen enttäuscht: 2013 wurde ein Baby damit „therapiert“, nach Anfangserfolgen hat man nichts mehr gehört. (jl)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2019)