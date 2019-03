Erst zweiter Fall: HIV-Patient frei von Viren

Wien. Zum zweiten Mal weltweit ist ein HIV-Patient nach einer Stammzellentransplantation frei von Viren. Dem an Leukämie erkrankten Mann wurden vor 19 Monaten Stammzellen eines Knochenmark-Spenders mit einer seltenen genetischen Veränderung transplantiert. Seither gibt es bei dem „Londoner Patienten“ keine Anzeichen des HI-Virus.

Die bisher einzige dokumentierte Heilung eines HIV-Patienten ist der Fall des US-Bürgers Timothy Brown vor zehn Jahren. Die Heilung setzte bei dem als „Berliner Patient“ bekannt gewordenen Brown ein, nachdem ihm Spender-Knochenmark transplantiert worden war. Dieses wies ebenfalls eine genetische Veränderung auf, die eine Infektion mit HIV verhindert. Brown ist bis heute virenfrei.

Was genau passiert bei einer Transplantation von Stammzellen? Wann wird sie durchgeführt und mit welchen Risiken ist sie verbunden? Und was bedeutet der Erfolg beim „Londoner Patienten“ für andere HIV-Infizierten? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie genau funktioniert eine Stammzellentransplantation?

Eine Stammzellentransplantation hat zum Ziel, Leukämiepatienten zur vollständigen Genesung zu verhelfen. Dabei werden ihre eigenen, mutierten Blutstammzellen durch Bestrahlung oder Chemotherapie zunächst zerstört. In dieser Phase befindet sich der Patient in einem lebensbedrohlichen Zustand, weil er durch das Fehlen von Immunzellen in höchstem Maß anfällig auf Infektionen ist und in einer Isolierstation untergebracht werden muss.

Anschließend werden die Stammzellen durch Knochenmark eines passenden Spenders ersetzt – das kann eine verwandte Person ebenso sein wie eine fremde. Je ähnlicher das Genmaterial ist, desto besser.

Die aus den Spenderzellen hervorgehenden Immunzellen können aber auch das körpereigene Gewebe des Patienten angreifen, weil sie es als fremd erkennen. Diese sogenannte Graft-versus-Host-Reaktion (Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion) tritt bei rund der Hälfte der Empfänger auf und reicht von harmlosen Hautreaktionen bis hin zu schwer therapierbaren Erkrankungen in Darm, Lunge und Leber. Sie kann sogar tödlich enden. Wie hoch die Sterblichkeit ist, lässt sich schwer beziffern, da sie von vielen Faktoren wie etwa dem Allgemeinzustand des Empfängers abhängt.

Fünf bis sechs Monate lang wird die Graft-versus-Host-Reaktion mit Medikamenten unterdrückt, die das Immunsystem hemmen. „Solange, bis sich Spender und Empfänger miteinander anfreunden und es nach dieser Zeit keine Abstoßungsreaktion mehr gibt“, sagt Werner Rabitsch, Facharzt für Innere Medizin und Experte auf dem Gebiet der Stammzellentransplantation an der Medizinischen Universität Wien. „Das ist der Unterscheid zu Organtransplantationen, nach denen die Patienten ihr Leben lang immunsupprimierende Medikamente nehmen müssen.“

Transplantationen von Stammzellen kommen im Übrigen nicht nur bei Leukämien zum Einsatz, sondern etwa auch bei Lymphomen und der Myelodysplasie, einer Vorstufe von Leukämie.

Wie wurde der „Londoner Patient“ von seiner HIV-Infektion geheilt?

Sämtliche im Blut vorkommende Zellen werden vom Knochenmark produziert. Nach einer Stammzellentransplantation werden daher nur noch Blutzellen produziert, die vom Spender stammen. Bei einem HIV-infizierten Patienten würde auch dieses Blut von den HI-Viren befallen werden. Bei dem aktuellen „Londoner Patienten“ konnte das nicht geschehen, da die Blutzellen des Spenders durch einen seltenen Gendefekt eine Mutation des sogenannten CCR5-Rezeptors tragen, wodurch sie vom HI-Virus des Patienten nicht befallen werden können, erklärt Wolfgang Bauer von der Universitätsklinik für Dermatologie an der MedUni Wien. „Dadurch wurde den Viren sozusagen die Nahrungsgrundlage entzogen und der Patient ist nach 19 Monaten immer noch virenfrei.“

Allerdings reicht diese Zeit nicht aus, um von einer endgültigen Heilung zu sprechen, dafür braucht es noch einen längeren Beobachtungszeitraum. Beim „Berliner Patienten“ passierte vor zehn Jahren das Gleiche, er ist immer noch frei von Viren.

Kommt diese Methode nun für weitere HIV-Patienten in Frage?

Nein. Eine Stammzellentransplantation ist eine belastende Therapie mit hoher Komplikationsrate, die für einen HIV-infizierten Patienten, bei dem AIDS noch nicht ausgebrochen ist, nicht in Frage kommt.

Die moderne HIV-Behandlung ist eine sehr einfache, gut wirksame Therapie ohne nennenswerte Nebenwirkungen und ermöglicht den Patienten zumeist eine gewöhnliche Lebenserwartung. Eine Transplantation wird auch künftig nur in Erwägung gezogen werden, wenn eine zusätzliche Krebserkrankung vorliegt und eine Chemotherapie keine Option ist.

Auch beim „Londoner Patienten“ war der Grund für die Transplantation nicht seine HIV-Infektion, sondern die Leukämie. Zudem kommt es sehr selten vor, dass das Spender-Knochenmark besagten Gendefekt aufweist. Der aktuelle Fall ist also nicht als Durchbruch in der HIV-Behandlung zu sehen, sondern als weitere Etappe in der Transplantationsforschung.

