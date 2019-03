Malaria-Krankheitserreger in Blutkonserven-Probe gefunden

Malaria - auch Tropenfieber oder Sumpffieber genannt - ist eine Fiebererkrankung, die von einzelligen Parasiten ausgelöst und von Stechmücken übertragen wird. Auch eine Mensch-zu-Mensch-Ansteckung ist möglich, etwa durch Bluttransfusionen.

Malaria hat verschiedene Formen und zählt zu den gefährlichsten Tropenkrankheiten. Es gibt zwar vorbeugende Medikamente, aber keinen hundertprozentigen Schutz. Impfstoff gibt es keinen, die Behandlung Erkrankter sollte möglichst früh beginnen. Wird die Krankheit im Frühstadium - bevor es zu Organschäden gekommen ist - behandelt, erholt sich der Patient wieder zu 100 Prozent.

Laut WHO sind im Jahr 2016 weltweit geschätzte 216 Millionen Fälle von Malaria aufgetreten, mit 445.000 Todesfällen, beide Zahlen sind jedoch rückläufig. In Österreich sind im Jahr 2016 laut Statistik Austria 82 Fälle von Malaria in Österreich gemeldet worden. Dabei handelte es sich vorwiegend um Personen, die sich in anderen Ländern infiziert haben.