Wie die Arbeit unsere Gesundheit beeinflusst

Der Obstkorb in der Büroküche, powernappen im Pausenraum oder Tischfußball spielen in der Mittagspause – solche und ähnliche Maßnahmen sollen das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und damit die eigene Gesundheit steigern. Wenn man Trendvorhersagen Glauben schenkt, so wird diese sogenannte „Workplace Wellness“ demnächst auch hierzulande vermehrt in den Fokus von Arbeitgebern und -nehmern rücken. Ein Trend, der nach und nach aus den USA nach Europa herüberschwappt und von jungen Firmen aus dem Silicon Valley geprägt wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2019)