Wenn die Luft in der Lunge kleben bleibt

Ein Blick auf das funkelnde Meer. Ein tiefer Atemzug. Irgendwo spielt Musik, es wird getanzt. Eine Szene, die im US-Bundesstaat Kalifornien nicht selten ist. Kaum verwunderlich, dass hier der „West Coast Swing“ entstanden ist – ein Tanz, der auf schnelle Bewegungen, viele Drehungen und Improvisation setzt. Mittlerweile hat er Österreich erreicht. Seit vier Jahren zieht Anna Jodlbauer einmal wöchentlich ihre Tanzschuhe an, um sich in einem Studio in Linz zu den Rhythmen zu drehen. In guten Wochen kommen Salsa-Stunden dazu, in weniger guten muss sie das Parkett gegen Asthmaspray, Inhalator und Medikamente eintauschen: Die 27-Jährige leidet an CF.



Hinter den zwei Buchstaben verbirgt sich die Cystische Fibrose, auch Mukoviszidose genannt, die häufigste Erbkrankheit in Österreich.

