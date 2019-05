Plötzlich wieder gehen

Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Schraubstock, in den man geklemmt wurde, wie eine schwere Last, die an einen drangehängt wurde und einen daran hindert, ein paar Schritte zu machen. Zumindest tut es das für Menschen, die gehen können.



Für jene, die das nicht können, weil sie querschnittsgelähmt sind, ist es das komplette Gegenteil. Für sie ist es eine Hilfe, die es ihnen ermöglicht, ein paar Schritte – oder nach gutem Training auch mehr – zu gehen, auch wenn sie dabei nicht selbst gehen, sondern vielmehr gegangen werden. Es ist aber mehr als das: ein Perspektivenwechsel, die Möglichkeit, aufrecht zu stehen, und sogar etwas, das „das ganze Leben verändert“. So formuliert es Gregor Demblin, der das Exoskelett nach Österreich gebracht hat.

