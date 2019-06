Studie: Immer weniger besuchen Hausärzte

Wien. Knapp ein Viertel der Österreicher ist einmal im Jahr im Krankenhaus. Dieser Wert ist international gesehen sehr hoch. Es gibt auch immer mehr Facharztbesuche. Dies ergibt eine Studie des Zentrums für Öffentliche Gesundheit der MedUni Wien, Autorin: Kathryn Hoffmann. Verglichen wurden die Daten von 2006/2007 und 2014.

Seit langem wird diskutiert, ob der Zugang zu den spezialisierteren und somit auch teureren Stufen der Gesundheitsversorgung in Österreich durch Gate-Keeping der Allgemeinmediziner/Hausärzte erfolgen soll (in anderen Staaten ist das der Fall), oder ob der Zugang zu allen Stufen inklusive Universitätskliniken frei sein soll. Beklagt werden die hohen Frequenzen bei den „ungelenkten“ Spitals-ambulanzbesuchen, die oft in stationäre Aufnahmen münden.

Die analysierten Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Innerhalb von zwölf Monaten haben 2006/2007 78,8 Prozent der Österreicher einen Hausarzt besucht, 2014 waren es nur noch 76,2 Prozent (minus 1,6 Prozent). Im Vergleich dazu stieg der Anteil der Menschen mit Facharzt-Konsultationen von 67,4 Prozent auf 74,4 Prozent (plus sieben Prozent) an. Die Ambulanzbesuch-Häufigkeit erhöhte sich von 18,6 auf 24,9 Prozent (plus 6,3 Prozent). Die Rate der stationären Aufnahmen ins Krankenhaus stieg von 22,8 Prozent auf 23,3 (plus 0,5 Prozent).

Trend „beunruhigend“

Die E-Card ermöglicht in Österreich allen Versicherten den direkten Zugang zu allen Stufen des Gesundheitssystems. Vom Hausarzt bis zur Universitätsklinik. Experten weisen stets darauf hin, dass am ehesten die Hausärzte – abgesehen von Notfällen und Spezialfächern wie Gynäkologie oder Augenheilkunde – abklären könnten, welche medizinischen Schritte nach einem Anfangsverdacht auf eine Erkrankung am besten zu setzen seien.

Doch gerade bei den „ungelenkten“ Facharzt- und Spitalskontakten zeigt sich eine gegenläufige Entwicklung. 15,1 Prozent der Österreicher waren 2006/2007 in den vorangegangenen zwölf Monaten ohne vorherigen Besuch ihres Hausarztes zum Facharzt gegangen. 2014 waren es 18,8 Prozent (plus 3,76 Prozent).

Besonders stark erhöhten sich die Besuche in Spitalsambulanzen ohne vorherigen Hausarztkontakt: von 8,5 auf 14,9 Prozent. Stationäre Aufnahmen ohne Hausarztkontakt hatten im Jahr vor der Befragung von 2006/2007 eine Häufigkeit von 8,1 Prozent, 2014 gaben dies 12,2 Prozent an. Hoffmann: All dies sei „beunruhigend“. Denn: „Das deutet auf einen möglichen Trend weg von der Primärversorgung als ersten Zugang hin.“ (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2019)