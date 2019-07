Die Helfer an der Schwelle des Lebens

Das Baby, ein Winzling in einem rosa Strampler und seine Haut hat dieselbe Farbe, liegt auf dem Tagesbett und boxt munter mit Händen und Füßen in alle Richtungen. Sie quengelt und nörgelt nicht, sie lugt wohl neugierig auf die Welt, auf der sie sich erst seit wenigen Wochen befindet. Mutter Franziska streichelt ihr über den kleinen Bauch. In den vergangenen Tagen hat sie sich Sorgen gemacht: Das wilde Fuchteln und die Unruhe – ist es denn normal? Lena Koppelent beruhigt auf der Stelle. Ob sie denn mit dem Baby länger unterwegs war? „Vielleicht muss sie das Gesehene verarbeiten“, sagt die Hebamme. Beide schauen einen Augenblick auf das Baby, das gerade einmal so groß ist wie der Unterarm eines Erwachsenen. Später wird Koppelent der Mutter noch Techniken zeigen, mit der sie das Baby sanft streicheln und massieren kann. Falls die Unruhe mal größer wird, falls der Bauch mal zwickt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft