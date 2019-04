Gesundheitsversorgung: Die roten Flaggen erkennen

In Europa leiden 220 Millionen Menschen an neurologischen Erkrankungen – mit stark zunehmender Tendenz aufgrund der Alterspyramide. Die Kosten für ihre Versorgung betragen über 800 Milliarden Euro. Daraus ergeben sich für den Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie, Eugen Trinka, neue präventive und therapeutische Anforderungen an das Gesundheitssystem.





Die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie war heuer den „Neurologischen Volkskrankheiten“ gewidmet. An welche Erkrankungen wird dabei gedacht?

Eugen Trinka: Sie müssen wissen, dass 30 Prozent der Bevölkerung zum jetzigen Zeitpunkt irgendeine Hirnerkrankung hat. Davon ist ein guter Teil, nämlich ungefähr ein Drittel, im Fachbereich der Neurologie anzusiedeln. Zwei Drittel sind psychiatrische Erkrankungen. Bei den neurologischen Erkrankungen stehen ganz vorne der Schlaganfall, die dementiellen Erkrankungen, die Alzheimer-Erkrankung, die Epilepsien, aber auch andere wie Bewegungsstörungen, Multiple Sklerose, Kopfschmerzen – ein ganz wichtiges Thema – oder andere Erkrankungen, die das Nervensystem betreffen. Wenn man alle Erkrankungen neurologischer Art zusammenfasst, ergibt das eine unheimliche Belastung für das Gesundheitssystem, aber auch für die Patienten. Es gibt dazu eine Studie der WHO, die „Global Burden of Disease Study“. Sie ist 2017 zum ersten Mal in dieser Form spezifisch für die neurologischen Erkrankungen erschienen und zeigt, dass die neurologischen Erkrankungen von der Gesamtbelastung her an Nummer eins weltweit stehen; und dass Schlaganfall weltweit die Nummer zwei der Todesursachen ist.





Wenn der Schlaganfall die Nummer zwei der Todesursachen ist, macht er wohl auch den Löwenanteil der neurologischen Erkrankungen aus?

Die Schlaganfälle machen darunter den Löwenanteil aus, was die Belastung betrifft. Man rechnet aber die Folgeerkrankungen, die sogenannten Komorbiditäten, nicht extra heraus, als Beispiel: Sehr viele Patienten, die einen Schlaganfall gehabt haben, 25 Prozent etwa, haben innerhalb eines Jahres epileptische Anfälle. Das zählt nicht als Epilepsie, sondern als Schlaganfall in diesen Berechnungen. Und etwa fünf bis zehn Prozent der Patienten, die eine Alzheimer-Erkrankung haben, haben auch einen epileptischen Anfall in der Frühphase. Auch sie zählen nicht als Epilepsie-Patienten.





Warum werden all die Erkrankungen, die Sie vorhin aufgezählt haben, als Volkskrankheiten bezeichnet?

Aufgrund der Häufigkeit. Das hat mehrfache Bedeutung: In Europa sind mehr als 220 Millionen Menschen betroffen, das muss man sich vorstellen. Und daher muss als Konsequenz daraus jeder Allgemeinmediziner, jeder Hausarzt und auch die Ärzte benachbarter Fachdisziplinen über die wichtigsten Symptome – Red Flags nennt man sie – Bescheid wissen. Es geht also darum, dass man im Medizinstudium und in der medizinischen Ausbildung die neurologischen Inhalte vermittelt, damit die Patienten rechtzeitig zum Experten kommen können. „Time is brain“ lautet so ein Schlagwort, das man als Erstes für den Schlaganfall entwickelt hat. Aber es betrifft fast alle neurologischen Erkrankungen. Je früher man sie behandelt, desto besser ist das Ergebnis. Sie müssen früh den Weg zum Facharzt und zur Fachärztin finden.



Der andere Grund, warum man diese Erkrankungen Volkskrankheiten nennt, ist die epidemiologische Entwicklung: Diese Krankheiten nehmen ganz massiv zu. Der Anteil der Über-65-Jährigen wird im Jahr 2030 ein Viertel der gesamten Bevölkerung ausmachen, und die Anzahl der Über-80-Jährigen wird sich in den nächsten Jahrzehnten mehr als verdoppeln. Die Krankenhauswahrscheinlichkeit ist bei Menschen dieser Altersgruppe massiv erhöht. Das geht quer durch alle Diagnosen, aber es sind vor allem neurologische Diagnosen, die stark zunehmen werden, allen voran der Schlaganfall, Alzheimer und die damit verbundenen Störungen. Auch Epilepsie ist ganz stark betroffen. Wir wissen, dass die Mehrzahl der neu diagnostizierten Fälle im höheren Lebensalter beginnt, nach dem 65. Lebensjahr, und nicht im Kindesalter. Die schwerste Ausformung des epileptischen Anfalls – ein Status epilepticus – kommt mit einer Häufigkeit von 70, 80 oder 90 pro 100.000 pro Jahr in den höheren Altersgruppen vor, ist also sehr häufig. Zu der Thematik haben wir gerade dieses Jahr die erste epidemiologische Studie in Österreich veröffentlicht.



Was aber wirklich eine Volkskrankheit ist, sind Kopfschmerzsyndrome. Ganz wichtig. Sie werden sicherlich auch zunehmen aufgrund der verschiedenen Umweltfaktoren, der Belastungsfaktoren in der Gesellschaft, die sehr starke psychosomatische Einflüsse nehmen.





Gibt es noch andere neurologische Erkrankungen, die in unserer Weltregion zunehmen, vielleicht auch dem Zeitgeist geschuldet – dem mehr an Stress und Reizüberflutung, dem weniger an Bewegung oder vielleicht auch an sozialen Kontakten?

Natürlich gibt es in Österreich zusätzlich eine Problematik durch Suchterkrankungen, die vor allem durch Alkoholerkrankungen geprägt ist, aber jetzt auch vermehrt durch andere Substanzen. Manche davon sind im Zunehmen, manche im Abnehmen begriffen, da gibt es gewisse Modeerscheinungen. Die Konsequenz daraus sind natürlich oft neurologische Erkrankungen. Damit ist also nicht die psychiatrische Suchterkrankung gemeint, sondern Alkoholfolgeerkrankungen: Alkoholdemenz, Schädel-Hirn-Traumen, alkoholbedingte Gangstörungen, Polyneuropathien. Es gibt auch kokain- oder amphetaminartige Substanzen, die Schlaganfälle oder Hirnblutungen auslösen können. Quantitativ spielt das aber keine so große Rolle.

Wichtiger ist mir hier zu sagen, dass eine Ressource, die uns fehlt, der gesunde Schlaf ist. Er wird zunehmend verbraucht durch Licht und den Lichtsmog, von dem man immer spricht. Wir leben in die Nacht hinein. Und sehr viele Menschen haben deshalb Schlafstörungen. Eine andere Ursache dafür ist auch, dass Menschen mit Übergewicht und mit gewissen Risikofaktoren, dem metabolischen Syndrom, häufig ein Schlafapnoe-Syndrom haben.





Das verstärkt sich also.

Das verstärkt sich. Wenn wir nicht gesund schlafen, haben wir ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen, Schlaganfälle und Demenzen. Das hängt zusammen. Und diese Ressource nehmen wir uns stressbedingt, wie Sie das in Ihrer Frage angesprochen haben, aber auch vor allem ernährungsbedingt – die Adipositas ist da ein großes Problem.

Bei der Detektion der Ursachen von Schlafproblemen gibt es zwar eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Neurologen, Pulmologen, HNO-Ärzten und Psychiatern, aber wir Neurologen haben dabei eine ganz wesentliche Rolle. Neurologen führen ja auch viele Schlaflabore. Das ist wichtig, und einer der Forschungszweige, die sich daraus ergeben, ist die vermehrte Beschäftigung mit der zirkadianen Rhythmik. Der Wahnsinn ist, dass wir die Sommerzeit umstellen, obwohl jeder weiß, dass das einen massiven negativen Einfluss ausübt und meiner Meinung nach auch gesundheitsschädigend ist. Zehn Monate im Jahr stehen die Menschen im Dunklen auf. Die Kinder werden aus dem Schlaf gerissen. Sie bringen die Leistung in der Schule nicht. Das ist wider die Natur, etwas überspitzt nenne ich es die Tyrannei der Frühaufsteher. Die normale Zeit ist für mich, wenn die Sonne um zwölf Uhr im Zenit steht. Alles andere ist unnatürlich.





Sie wären aus fachlicher Sicht überhaupt für ein etwas späteres Aufstehen, unabhängig von der Sommerzeitfrage?

Richtig. Vor allem für die Kinder und Jugendlichen. Es zeigt sich in allen Studien, dass sich der Schlafrhythmus ein bisschen verschiebt. Ein späterer Beginn wäre durchaus sinnvoll, vor allem für die Schule, aber auch für viele Berufe.





Wird es angesichts der demografiebedingten Zunahme an neurologischen Erkrankungen mehr Neurologen als bisher in Österreich brauchen?

Die letzte Ärztebedarfserhebung geht davon aus, dass wir im Jahr 2030 um 20 Prozent mehr Ärzte brauchen werden. Es gibt auch eine Bettenbedarfserhebung. Der Bettenbedarf wird bis 2020 um sieben Prozent steigen. Da sind sowohl die steigenden Schlaganfallzahlen und der Bedarf an Neurologischen Intensivbetten als auch Akutnachsorgebetten für die neurologische Frührehabilitation mit hineingerechnet.





Gibt es Bereiche, in denen Österreich Vorreiterstellung hat?

Österreich war Vorreiter bei Schlaganfallstationen, wobei man klar die Schlaganfallstationen an die Neurologischen Abteilungen gebunden hat und eine Mindestgröße bestimmt und auch Strukturqualitätskriterien festgelegt hat. Die waren nicht nur durch die Dimensionierung, sondern auch die Erreichbarkeit definiert – flächendeckend. Wir haben ein verpflichtendes österreichisches Schlaganfallregister, das ist einzigartig, dass alle Patienten dort registriert werden. Wir haben eine sehr gute Qualitätskontrolle auch dank des Bundesministeriums.



Die Entwicklung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, ist einmalig. Man hat beim Schlaganfall so wirksame Therapien gefunden, dass man nur zwei bis drei Patienten behandeln muss, um einen wirklich zu heilen. Das schaut beim Herzinfarkt oder in anderen Bereichen ganz anders aus. Dort möchte ich gar nicht erwähnen, wie viele man behandeln muss, damit man einen Erfolg hat. Die Therapien, von denen ich spreche, sind die sogenannten rekanalisierenden Therapien – Thrombektomien, bei denen man das Gerinnsel wieder aus dem Gefäß herausholt. Das kann nicht in jedem Krankenhaus stattfinden, sondern nur in spezifischen, definierten Zentren. Diese Zentren brauchen nicht nur eine Thrombektomie, also eine Neurointervention, sondern auch eine neurochirurgische Einheit, falls etwas operiert werden muss, also eine Blutung da ist oder der Schädel entdeckelt werden muss; außerdem braucht es eine neurologische Intensivstation. Das kann eben nur an speziellen Zentren stattfinden und erfordert einen abgestimmten Schlaganfallpfad unter Einbindung der flächendeckend etablierten Stroke-Units an Neurologischen Abteilungen.

Wir müssen daher ensprechende Netzwerke der Versorgungsstrukturen aufbauen, damit Patienten von den Standard-Stroke-Units rechtzeitig zu diesen spezialisierten Zentren kommen. Das Problem, das wir haben – da sind wir noch nicht so weit wie zum Beispiel die USA: Es gibt in Österreich zu wenig neurologische Intensivstationen der höchsten Versorgungsstufe. Noch dazu sind diese in Österreich ungleichmäßig verteilt, mit einer ausreichenden Versorgungsdichte im Westen und einer Unterversorgung mit Neuro-Intensivstationen im Osten Österreichs.

In Ostösterreich gibt es tatsächlich kein Zentrum auf höchster Versorgungsstufe?

Nicht in der notwendigen Dichte. Die Träger müssen das natürlich etablieren, denn Studien zeigen ganz eindeutig, dass Überleben signifikant wahrscheinlicher in einer neurologischen Intensivstation als in einer nicht neurologischen ist. Auch der funktionelle Outcome – wie geht es dem Patienten danach – ist signifikant besser in einer neurologischen als in einer nicht neurologischen Station. Wenn man verhindert, dass neurologische Intensivstationen flächendeckend an den Zentren entstehen, heißt das konkret, dass man dem Versorgungsauftrag nicht nachkommt und tatsächlich die höhere Sterblichkeit in Kauf nimmt. Ich denke, das kann niemand wirklich gutheißen.





Wie positioniert sich Österreichs Neurologie insgesamt?

Die österreichische Neurologie ist eine Erfolgsstory, das muss man wirklich sagen. Sie hat sich aus dem gemeinsamen Fach der Neuropsychiatrie entwickelt. Es gibt zahlreiche bahnbrechende Errungenschaften, die Österreich vorangetrieben hat. Im 19. Jahrhundert hat man das erste interdisziplinäre neurowissenschaftliche Institut gegründet – das Institut für Neurologie in Wien, das der interdisziplinären Erforschung von Hirnerkrankungen gewidmet war. Man hat in der neueren Zeit ganz früh gesehen, dass die Schlaganfallpatienten eine eigene Versorgungsschiene brauchen. Das war bereits in den 60er-Jahren, wo weltweit noch niemand daran gedacht hatte. Wir haben Strukturqualitätskriterien, Register und einen flächendeckenden Ausbildungsplan.





Und wo gibt es noch Verbesserungsbedarf?

Bedarf gibt es bei den überregionalen Zentren. Da muss man den Mut haben, bei der Komplexität, die wir jetzt haben – etwa bei neuromuskulären Erkrankungen, bei seltenen Epilepsien, bei seltenen neurologischen Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen – zuzulassen, dass Patienten aus allen österreichischen Bundesländern zur Konsultation kommen können oder dass eine Telekommunikation mit den Zentren eingerichtet wird, die auch entsprechend vergütet wird. Man kann nicht alles auf dem höchsten Niveau in jedem Bundesland anbieten wollen. Das geht nicht, rechnet sich nicht und ist auch nicht wirklich sinnvoll. Wir müssen hier zu einem Konsens kommen, damit man Schwerpunkte bildet, die sich aus der natürlichen Geschichte entwickelt haben und auch gefördert werden, sodass auch Gelder dafür fließen.





Haben wir genügend Neurologen im niedergelassenen Bereich?

Ich bin überzeugt, wir haben zu wenig, denn es wird so viel auf diese Kollegen zukommen, dass die Versorgung mit den derzeitigen Ressourcen nicht möglich ist. Und es werden bestimmte Teile überhaupt nicht abgedeckt werden können, zum Beispiel der große Bereich der Neuropalliation, die jeder Patient mit Parkinson oder Alzheimer in der Endphase, mit Hirntumoren, ALS oder schweren neuromuskulären Erkrankungen braucht. Etwa die Hälfte der Patienten, die Palliation oder Palliativmedizin brauchen, sind neurologische Patienten (die andere Hälfte sind größtenteils onkologische Patienten). Und dieser Teil wird schmählich unterversorgt. Das machen sehr oft gute und ambitionierte Allgemeinmediziner, aber selten Neurologen. Ich glaube, wir brauchen gerade für Patienten mit ALS oder anderen neuromuskulären Erkrankungen auch ambulante Palliativteams, die an die Kliniken oder Zentren gebunden sind.