Epilepsie: Fortschritte in der Therapie

Von „der Epilepsie“ zu sprechen, ist prinzipiell unrichtig. Denn Epilepsien treten in vielen, sich unterschiedlich manifestierenden Formen auf. Weltweit leidet rund ein Prozent der Menschen an wiederholten epileptischen Anfällen. Damit sind Epilepsien die häufigste chronisch neurologische Krankheit. Noch nicht eingerechnet sind dabei sogenannte Komorbiditäten: Auch nach Schlaganfällen, bei Alzheimer und anderen Erkrankungen treten nicht selten begleitend Epilepsien auf; die Betroffenen werden jedoch statistisch nicht als Epilepsie-Patienten erfasst.



Entsprechend der Häufigkeit und Vielgestaltigkeit dieser Erkrankung ist auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit intensiv. „Behandlung und Diagnostik werden beständig weiterentwickelt. Mit modernen Mitteln können wir bei bis zu zwei Dritteln der Patienten Anfallsfreiheit erreichen“, sagt die erste Vorsitzende der Österreichischen Gesellschaft für Epileptologie (ÖGfE) Edda Haberlandt. Die ÖGfE sei ständig daran interessiert, neue Erkenntnisse in der Behandlung von Epilepsien in Anwendung zu bringen.

Alternativen für junge Patienten. Haberlandt leitet die Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Krankenhaus Dornbirn, an der sie auch eine Spezialambulanz für Epilepsie- und Neuropädiatrie führt. Im Kindesalter ist aufgrund des wachsenden und sich entwickelnden Gehirns die Anzahl von Neuerkrankungen an Epilepsien bedeutend höher als bei Erwachsenen. Die Diagnose werde nach den gleichen Kriterien wie bei Erwachsenen erstellt, sagt Haberlandt. „Für die Behandlung der Epilepsien stehen uns aber für das Kindesalter weniger Medikamente zur Verfügung, da die meisten nicht sofort die Zulassung für diese Altersgruppe erhalten.“ Als alternative Behandlungsformen kommen laut der Neuropädiaterin ketogene Diät (Kohlenhydratrestriktion bei gleichzeitiger hoher Fettzufuhr) sowie die Stimulation des im Gehirn für viele Organfunktionen zuständigen Vagusnervs in Betracht.

Ketogene Diät könne antikonvulsiv wirken, es lasse sich dadurch eine Anfallskontrolle erreichen, die mit der Wirkung von Antikonvulsiva vergleichbar sei. Die Durchführung dieser Diät im Team sei anspruchsvoll, sagt Haberlandt. „Supplemente und engmaschige Betreuung sind erforderlich.“ Jedoch seien mittlerweile verschiedene, individuell angepasste ketogene Diäten verfügbar, die Nebenwirkungen gut überschaubar und die Standards der Therapie gut definiert.

Speziell bei schweren frühkindlichen Epilepsie-Formen, wie etwa dem Dravet-Syndrom oder dem Lennox-Gastaut-Syndrom, sei laut Studien Cannabidiol sehr erfolgversprechend, ein nicht-psychotroper Cannabis-Wirkstoff, der in den USA bereits als Fertigarzneimittel erhältlich sei. Mit der baldigen Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde ist laut Haberlandt zu rechnen. Insgesamt verstehe man zwar zunehmend besser, welche Rolle Cannabis-Produkte bei der Behandlung von Epilepsien spielen könnten. „Weitere kontrollierte klinische Studien zu Wirksamkeit, Sicherheit sowie zu Neben- und Wechselwirkungen stehen jedoch noch aus“, sagt Haberlandt.

Status-Forschung. Mit der schwersten Form des epileptischen Anfalls, dem Status epilepticus, befasst sich eine Forschungsgruppe unter der Leitung des Salzburger Neurologie-Vorstandes Eugen Trinka. Mehrere grundlegende und international publizierte Arbeiten dieser Wissenschaftler sind für die Diagnose und Behandlung von Status-Patienten höchst relevant. So formulierte eine Arbeitsgruppe der Internationalen Liga gegen Epilepsie (ILAE) die Definition und Klassifikation des Status epilepticus neu aus. „Wichtig ist, dass die Diagnose je nach klinischer Präsentation bereits nach fünf Minuten (bei beidseitig den ganzen Körper erfassendem Anspannen und Zucken) bzw. zehn Minuten (bei den restlichen Statusformen) gestellt werden soll, damit frühestmöglich eine Therapie eingeleitet wird“, sagt Markus Leitinger, Oberarzt am Salzburger Universitätsklinikum. Neben dieser Zeit „T1“ für die Diagnoseerstellung sei in der Neudefinition auch eine Zeit „T2“ festgehalten worden, innerhalb derer der Status epilepticus erfolgreich behandelt sein sollte, da ansonsten teils irreversible Schäden drohten. Neu definiert wurde auch die klinische Präsentation der Symptome eines Status epilepticus, sodass auf dieser Grundlage relevante Aspekte der Motorik als auch der Bewusstseinslage von Patienten standardisiert erfasst werden.



Die Diagnosekriterien für den sogenannten „nicht-konvulsiven Status epilepticus“, bei dem inhaltliche oder die Wachheit betreffende Störungen des Bewusstseins im Vordergrund stehen und allenfalls minimale motorische Phänomene auftreten, wurden weltweit erstmals in internationaler Zusammenarbeit evaluiert sowie in weiterer Folge epidemiologisch in seiner exakten Häufigkeit erfasst.

Ergänzend wurde ein Outcome-Score zur Abschätzung des langfristigen Zustandes des Patienten nach Erleiden eines Status epilepticus entwickelt. „Dieser Score kann an verschiedene Regionen weltweit angepasst und somit auch in ressourcenärmeren Regionen angewandt werden“, sagt Leitinger.

Neue Optionen durch MRT. Bei einem Drittel der Epilepsie-Patienten, die trotz intensiver medikamentöser Therapie weiterhin unter Anfällen leiden (sogenannte pharmakoresistente Patienten), kann ein operativer Eingriff unter bestimmten Umständen zur Anfallsfreiheit führen. Dies zeigt sich in der Forschung des ebenfalls in Salzburg tätigen Neurologen Giorgi Kuchukhidze. Er widmet sich jenen pharmakoresistenten Epilepsie-Patienten, die an Architekturstörungen der Großhirnrinde (Kortex) leiden. Die sogenannten fokalen kortikalen Dysplasien (FCD) sind im Mikroskop als Läsionen mit abnorm aufgebauten Nervenzellen erkennbar. Sie stellen eine Indikation für einen epilepsiechirurgischen Eingriff dar. Durch die Operation können sich die Patienten eine höhere Chance auf Anfallsfreiheit wahren.

Da sich die Störungen auf die Gehirnfunktionen des Gedächtnisses, der Sprache, der Bewegung und Emotion auswirken, ist es bei einer Operation essentiell, die Funktionen genau zu lokalisieren, um die Resektionsgrenzen festzulegen. Die optimale Methode („Goldstandard“) zur Erkennung der betroffenen Regionen ist die elektrische Stimulation durch implantierte Elektroden. Eine für den Patienten jedoch weit weniger belastende Alternative ist die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT).





Funktion im Gehirn verschoben. Einen zusätzlichen Vorteil bringt diese Methode einer speziellen Gruppe von Patienten mit kortikalen Entwicklungsstörungen, die Kuchukhidze seit zehn Jahren beschäftigt. Es handelt sich um Fälle, in denen sich Gehirnfunktionen von der jeweils geschädigten Region in andere Gehirnregionen verschoben haben. Da ein funktionelles MRT (im Gegensatz zur elektrischen Stimulation) ermöglicht, auch nicht geschädigte Regionen zu beurteilen, ist dadurch das Erkennen einer solchen Verschiebung möglich. Wird die jeweilige Gehirnfunktion in einer anderen Region lokalisiert, kann die Operation an der geschädigten Stelle ohne die sonst zu erwartenden postchirurgischen Defizite durchgeführt werden, was für die Betroffenen eine massive Erleichterung bedeutet. „In vorangehenden Untersuchungen konnten wir und auch andere Arbeitsgruppen zeigen, dass bei einigen Patienten der dysplastische Kortex funktionell integriert ist, während bei anderen eine Verschiebung der Funktion auf nicht betroffene Areale stattgefunden hat“, sagt Kuchukhidze. Die Ergebnisse der an 130 Patienten der Universitätskliniken Innsbruck und Salzburg durchgeführten Untersuchungen werden zusammen mit dem Epilepsie-Zentrum Zürich veröffentlicht werden, mit dem eine Kooperation besteht.

Keine kurative, sondern nur eine symptommildernde Behandlung stellt laut Leitinger die Implantation von Geräten zur Elektrostimulation dar, die ebenfalls bei pharmakoresistenten Patienten eingesetzt werden kann.Hierbei gäbe es drei verschiedene Ansätze. Der mit weltweit zirka 70.000 Patienten weitverbreitetste ist die Stimulation des Vagusnervs mittels Implantat in der vorderen linken Brustkorbseite. Für eine deutlich kleinere Gruppe an Epilepsiepatienten in Frage kommt die tiefe Hirnstimulation, die auch bei Parkinson erfolgreich eingesetzt wird. Hier werden bestimmte Hirnregionen wie strategische Kerngebiete des Thalamus direkt anregt. Noch seltener und vor allem in den USA eingesetzt werden Stimulatoren, die durch Signale des Gehirns (mit-)gesteuert werden (responsive Neurostimulation). Ein Vorteil der tiefen Gehirnstimulation ist, dass sie grundsätzlich reversibel ist. Allerdings sei mit all diesen Verfahren im Gegensatz zur medikamentösen Therapie oder der Entfernung problematischer Hirnareale nur sehr selten komplette Anfallsfreiheit zu erreichen, sie würden in der Regel die Anfälle nur reduzieren, erklärt Leitinger.