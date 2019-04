Gehirn und Geschlecht: Es lebe der kleine Unterschied

Grundsätzlich ist ein Gehirn ein Gehirn – es lässt sich weder als weiblich noch als männlich erkennen oder einstufen. Was den Unterschied ausmacht, und dazu hat man jüngster Zeit viele Studien durchgeführt, ist in manchen Bereichen „die Verdrahtung im Gehirn. Männliche Gehirne vernetzen sich bei bestimmten Aufgaben anders als weibliche“, erläutert Elke Gizewski, Leiterin der Universitätsklinik für Neuroradiologie der Medizinischen Universität Innsbruck, an der sehr intensiv am menschlichen Gehirn geforscht wird.



Das gilt zum Beispiel auch tatsächlich für die viel beschworene räumliche Vorstellung. „Man hat festgestellt, dass bei Männern andere Hirnareale aktiv sind als bei Frauen, wenn es um räumliche Aufgabenstellungen geht. Frauen greifen eher auf Erinnerungen zurück, während bei Männern die motorischen Areale aktiv sind“, weiß Gizewski. Die Lösungen allerdings sind bei beiden Geschlechtern, entgegen der verbreiteten Mär, gleich gut. Es gibt also sehr wohl Unterschiede in der Herangehensweise, der Lösungsstrategie, aber keine in der Lösung selbst.

Einen interessanten Unterschied hat eine soeben erschienene Studie der Forscher um Manu S. Goyal von der Washington University School of Medicine zutage gebracht: Frauengehirne sind im Schnitt um 3,8 Jahre jünger als ihre Trägerinnen, Männergehirne um rund 2,4 Jahre älter als ihre Träger. Ermittelt wurde das, indem man untersucht hat, wie viel Zucker und Sauerstoff das jeweilige Gehirn verbraucht. Daraus lässt sich ableiten, wie die Energie verwendet wird bzw. welche Stoffwechselprozesse aktiver sind, was wiederum Rückschlüsse auf das Alter ermöglicht. „Die Männergehirne altern nicht schneller, sie beginnen das Erwachsenenleben mit einem drei Jahre älteren Gehirn als ihre weiblichen Altersgenossinnen; dieser Unterschied bleibt offenbar bis zum Lebensende erhalten“, erklärt Goyal. Vermutet wird, dass Geschlechtshormone dafür verantwortlich sind.





Hormone Unterschätzt. Hormone haben offenbar einen größeren Einfluss auf das Gehirn als bisher gedacht. „Man hat festgestellt, dass sich in verschiedenen Zyklusphasen der Frau nicht nur die Verarbeitung im Gehirn, sondern sogar die Dicke der grauen Substanz, also der Nervenzellschicht, verändert“,sagt Gizewski. Hormone spielen auch eine Rolle bei der Gedächtnisleistung. Eine Studie eines Teams um Jill Goldstein vom Brigham and Women’s Hospital in Boston hat sich mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden in Bezug auf die Gedächtnisleistung im mittleren Alter befasst. Und da schnitten Frauen in allen getesteten Kategorien besser ab als Männer. Mit einer Ausnahme: Ab der Menopause weisen Frauen die gleiche Lernfähigkeit und das gleiche Erinnerungsvermögen auf wie Männer, schneiden also schlechter ab als ihre jüngeren Geschlechtsgenossinnen. Woraus die Forscher den Schluss ziehen, dass die weiblichen Geschlechtshormone einen entscheidenden Unterschied ausmachen und Frauen in dieser Beziehung bevorteilen: Je höher bei den weiblichen Probanden die Konzentration einer bestimmten Form des Östrogens, das Östradiol, war, desto besser schnitten sie in den Tests ab. Von den hormonellen Veränderungen sind demnach insbesondere Bereiche in frontalen Regionen des Hirns betroffen, die unter anderem für das Kurzzeitgedächtnis eine Rolle spielen. „Um zu verstehen, wie wir das Gedächtnis ein Leben lang erhalten können, müssen wir in der Forschung auch geschlechtsspezifische Unterschiede betrachten“, erklärt Goldstein.





Emotionen Erkennen. Worin sich Männer und Frauen auch unterscheiden, ist das Erkennen von Emotionen. „Wir haben bei einer Studie, bei der männlichen Probanden männliche und weibliche Augenpaare gezeigt wurden, denen sie eine Stimmung zuordnen sollten, festgestellt, dass es den Männern äußerst schwerfiel, das bei den weiblichen Augenpaaren richtig zu erkennen. Beim eigenen Geschlecht dagegen war die richtige Zuordnung um rund 50 Prozent besser“, erzählt Gizewski. „Männer haben eine andere emotionale Verarbeitung, ein anderes emotionales Gedächtnis.“

Aber auch wenn die Verdrahtung im Gehirn von Männern und Frauen unterschiedlich ist, die Verbindung der beiden Hirnhälften bei Frauen stärker als bei Männern ausgeprägt ist, so spielt doch das soziale Umfeld eine entscheidende Rolle. Eine der Erkenntnisse der Jülicher 1000-Gehirne-Studie und der Essener Heinz-Nixdorf-Recall-Studie, die eben beendet wurden, ist, dass soziale Erfahrungen wie Rollenzuweisungen, Verfügbarkeit von Ressourcen und Geschlechterhierarchien sogar Auswirkungen auf unsere Gehirnarchitektur haben.Das bestätigt Gizewski: „Eine Studie in einer Grundschule hat das drastisch vor Augen geführt. Man hat in einer Klasse Aufgaben verteilt mit dem Hinweis, dass Frauen das ohnehin nicht können, woraufhin die Mädchen diese Aufgaben nicht geschafft haben, während in der anderen Klasse dieser Hinweis nicht gegeben wurde – dort haben Mädchen und Buben die Aufgaben gleich gut gelöst. Das heißt, die soziale Erziehung, das gesellschaftliche Umfeld produziert Unterschiede, die in der Gehirnleistung gar nicht vorhanden sind.“Es gibt sie also durchaus, die Unterschiede im Denken, in der Gehirnleistung, der Verarbeitung, der Verdrahtung. Viele davon sind wohl auf die Evolution und die unterschiedlichen Aufgaben der Geschlechter im Verlauf der Menschheitsgeschichte zurückzuführen, die letztlich auch andere soziale Strategien, Eigenschaften und Fertigkeiten erforderten.