Iran droht mit Ausstieg

Teheran. Der Iran hat erneut mit dem Ausstieg aus dem Atomwaffensperrvertrag und der Wiederaufnahme der Uran-Anreicherung gedroht – und zwar falls das internationale Atomabkommen nach dem US-Austritt platzen sollte. Sollten die europäischen Vertragspartner das Abkommen nicht aufrechterhalten können, könnte die Islamische Republik wieder auf 20 Prozent angereichertes Uran produzieren, sagte der Chef der iranischen Atomenergiebehörde Ali Akbar Salehi am Samstag.

Sollte es den europäischen Staaten aber gelingen, wie versprochen die Vereinbarung zu retten, stehe auch der Iran zu seinen Zusagen, erklärte Salehi bei einem Treffen mit EU-Energiekommissar Miguel Arias Cañete in Teheran.



60 Tage Zeit. Der Iran hatte den Europäern 60 Tage Zeit gegeben, um Garantien für die Fortführung der Vereinbarung abzugeben. Dabei geht es insbesondere um einen Ausgleich für wieder in Kraft tretende US-Wirtschaftssanktionen. Die gibt es seit dem von US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche verkündeten Ausstieg aus dem 2015 abgeschlossenen Abkommen. Auf ihrem jüngsten Gipfel in Sofia hatten sich die Staats- und Regierungschefs der EU geschlossen für das Festhalten an dem Abkommen ausgesprochen. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2018)