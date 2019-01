Wie man beim Zeitsparen Zeit verliert

Der Paketzusteller ruft auf dem Handy an, und es klingt, als ob er sich in einem Aquarium tief unter der Erde in einem fernen Land befände. Er sagt so etwas wie, er wäre da, aber ich nicht, und was nun mit der Sendung geschehen solle. „Ich bin da“, sage ich, und: „Bitte einfach anläuten.“ „Sie sind nicht da“, sagt er, und dass er bereits dreimal geläutet, aber niemand geöffnet habe. Es entspannt sich ein absurder Dialog, der sich um den Verdacht dreht, der jeweils andere spiegle seine Anwesenheit, wenn nicht sogar seine Existenz, vor. Wir haben das Problem dann gelöst. Die Gegensprechanlage war kaputt.

Manchmal kann alles so einfach sein. Manchmal ist aber der Weg zur Einfachheit schrecklich kompliziert. Fast alles, wofür man früher irgendwohin fahren, warten, Nummern ziehen, Dinge vorweisen musste, die man nicht mithatte, geht nun per Mausklick. Wenn man seine Passwörter parat hat und nicht an einer Zweiphasensicherheitsstufe scheitert, die eine mehrstellige Zahlenzifferkombination an ein anderes Gerät schickt, das entweder nicht auffindbar ist oder einen leeren Akku hat. Bis diese kleine Hürde genommen ist, ist die Zeit abgelaufen und der Code muss neu angefordert werden. Ich träume von Dreiphasen-, Vierphasen-, nein Hundertphasensicherheitsstufen, an deren Ende die Frage steht, wie viel Grad es an dem Tag hatte, als man geboren wurde (minus fünf) und bei Nichtwissen ein diabolisches Lachen von Alexa ertönt.

Wie man nur so hysterisch sein kann, sagen Leute, die ihre Heizung per App steuern und die sich viel Zeit ersparen mit ihrem Technikverständnis und ihrer Gelassenheit, wenn einmal nicht alles auf Anhieb klappt. Ich aber verliere Zeit, wenn ich Zeit sparen will, und wer das nicht glaubt, der hat auch noch nie erlebt, dass man hungrig werden kann, während man isst, und davon träumen kann, müde zu sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2019)