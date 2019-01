MEIN FREITAG: Einmalig seltsam macht der seltene Blutmond

Da geht gerade was um, heißt es, als jemand vom kranken Kind erzählt. Allerdings geht immer etwas um, Magen-Darm, Husten, es liegt doch immer etwas in der Luft, zuerst hat es der eine, dann die andere, dann der Mensch in der Schlange, der einem in den Nacken niest. Dann der Bruder in der Schweiz. So weit kann das gehen, wenn etwas umgeht. Auch in den Büros geht das Unheil um, manchmal mehr (derzeit), manchmal weniger. Zu wissen, wo die Dinge ihren Anfang nehmen, ist beruhigend. Und wenn gerade nichts ist, dann ist Vollmond: Auch eine Art von Erklärung für Phänomene wie seltsames Verhalten.

Dieser Vollmond Anfang der Woche hatte es noch mehr in sich als sonst, handelte es sich doch um einen sogenannten Blutmond. „Der war doch schon im Sommer“, erinnert sich ein Kollege und ist enttäuscht, weil er dachte, er habe etwas Einmaliges miterlebt, zumindest, was seine voraussichtliche Lebensspanne betrifft. Warum gebe es nun ständig Blutmonde, wo waren die eigentlich früher alle? Wir grübeln, wie das wohl war im vergangenen Jahrhundert, aber die einzige Erinnerung ist die an die Sonnenfinsternis im Jahr 1999, und die war wirklich unbestritten einzigartig.

Wenn Dinge als selten ausgerufen werden, das aber immer wieder, hat es sich mit der Einmaligkeit schnell erledigt. Möchte man meinen. Mit der schnelleren Verfügbarkeit von Dingen dürfte sich allerdings auch die Alleinstellung rascher erneuern. Was heute einmalig ist, kann morgen schon wieder einmalig sein. Neuer Tag, neues Glück. Das hat nicht nur Nachteile. Auch wer sich an Superlative gewöhnt, erliegt immer wieder ihrem Reiz.

Die eigene Schwäche verflucht man dann zum Beispiel beim Anblick sehr vieler anderer Menschen bei einer wirklich einmaligen Sofa-Aktion einer Möbelkette, aber weil gleichzeitig Vollmond war, gab es immerhin eine gute Erklärung dafür, sich einigermaßen seltsam benommen zu haben.

