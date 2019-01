Vor Ort am stillen Örtchen ist es eigentlich gar nicht still

Bei den meisten Begriffen denken wir nicht darüber nach, was sich hinter ihnen alles verbirgt. Ort, zum Beispiel. Das kann eine geografische Bestimmung sein, ein Platz, eine Siedlung, eine Ortschaft. Nur ist das noch nicht alles. So wird etwa auch die Klingenspitze einer Hieb- oder Stichwaffe als Ort bezeichnet. Und das ist auch die ursprüngliche Bedeutung – im Althochdeutschen wurde unter Ort die Schwertspitze verstanden (so wie auch ein Rand oder das äußere Ende). Von dort aus verbreiterte sich die Bedeutung des Begriffs in die verschiedensten Richtungen – in der Bergmannsprache wurde etwa das Ende eines Grubengangs, also dort, wo gerade gebohrt oder gegraben wurde, als Ort bezeichnet. Hier erblickte auch die unselige Floskel „vor Ort“ das Licht der Welt (wenn man das im dunklen Bergwerk überhaupt so sagen kann) und erreichte irgendwann den Journalismus, wo sie immer eingesetzt wird, wenn man vom Ort des Geschehens berichtet. Vor Ort am Tatort, nicht zu verwechseln mit Vorort, übrigens.

Vor Örtchen hat sich hingegen nie durchgesetzt. Schade, eigentlich. Denn mitten im Geschehen wäre man hier ja auch. Der Diminutiv des Orts hat sich etwa im 17. Jahrhundert als euphemistische Bezeichnung für den Abort, also die Toilette eingebürgert. Heute gern auch mit dem Zusatz „still“ versehen – wobei, wirklich ruhig ist es dort eigentlich gar nicht. Nicht umsonst gibt es schon Toiletten, auf denen Musik oder andere Geräusche übertönen sollen, dass es nicht still ist. Ähnlich verschämt sind auch die vielen Synonyme, die wir verwenden, um nicht Klo sagen zu müssen: Häuschen, Thron, Topf, Schacht, Pott, Null-Null, Donnerbalken, Keramikabteilung – und nicht zuletzt auch Lokus. Letzterer Begriff kommt, wie wir wissen, aus dem Lateinischen. Und bedeutet: Ort. Hm, ob altrömische Journalisten auch immer direkt ante locus berichtet haben?

