Entkernte Sprache, am Beispiel des „Proeuropäers“

Wissen Sie, was „proeuropäisch“ bedeutet? Ich auch nicht. Das heißt: natürlich weiß ich, was jene, die sich als „Proeuropäer“ bezeichnen, damit meinen: für die EU, gegen Nationalismus, gegen Grenzen, für völkerverbindende Einheit. Das finde ich auch gut, schließlich ist die Geschichte von Europas Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg eine zutiefst tröstliche und erfreuliche. Das Problem ist allerdings, dass sich zusehends jene, die an dieser Geschichte keine Freude haben, weil sie sich lieber Fantasien fahnenschwenkend-völkischer Autarkie hingeben, desselben Adjektivs bedienen. Wie formulierte es beispielsweise Ungarns zusehends in Richtung Autoritarismus abgleitender Ministerpräsident Viktor Orbán sinngemäß? „Einst sagte man uns, Europa werde unsere Zukunft sein. Heute sagen wir: Wir sind Europas Zukunft.“ Die schlaueren Feinde der europäischen Einigung sagen heute, sie seien „proeuropäisch“, und zwar im ihrem Sinn nach „wahren“ Verständnis davon, was es heiße, Europäer zu sein.

Sie sehen: Der Diskurs auf Basis einer derart entkernten Sprache führt ins Nichts. Ich begegne in meiner Arbeit als Europa-Korrespondent in Brüssel täglich vielen Zeitgenossen, die sich als „proeuropäisch“ bezeichnen, aber in ziemliche Schwierigkeiten geraten, das Wesen dieser Eigenschaft zu beschreiben. Besonders grotesk finde ich in dieser Hinsicht jene Beobachtung, die ein englischer Kollege neulich im Schuman-Viertel machte, dem Zentrum der EU-Blase: ein Aktentaschenträger mit einem blauen Schirmkäppchen, auf dem die Parole „Make Europe Great Again“ prangte. Mit der Unsitte, Donald Trumps dumpfen, aber eingängigen Slogan im eigenen Sinne umzutexten, hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begonnen.

Ich bezweifle, dass so etwas die Menschen zum Umdenken bezüglich nationalistischer Irrwege bewegen kann. Besser wäre es, würde man sich genau überlegen, was man als „Proeuropäer“ konkret möchte. Ansonsten verkommt dieses Prädikat zur blutleeren Floskel.

E-Mails an: oliver.grimm@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2019)