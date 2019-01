Wie Nelly Sachs in den Gemeindebau kam

Mehr als ein Kilometer Länge: Da braucht er sich nicht zu genieren unter den Verkehrsflächen Wiens, der Bergtaidingweg in Favoriten. Dabei, von Verkehr im motorisierten Sinn ist hier ohnehin keine Rede, allein Fußgängern ist er vorbehalten, führt er doch quer durchs ruhige Grün der Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost, und nichts, was noch daran erinnerte, worauf sein Name weist. Bergtaiding nämlich, so nannte sich in alter Zeit, in jener, da hier links und rechts noch Weinstöcke aus dem Laaer Berg wuchsen, die Rechtsprechung in weingärtnerischen Angelegenheiten.

Eine Einladung der Organisation Kunst im öffentlichen Raum hat mich an einem feuchtkalten Endjännertag hierhergebracht: zur Präsentation von „Per Albin“ (www.koer.or.at/projekte/per-albin/), einem fünfteiligen Ausstellungsprojekt, mit dem man, ausgehend von einem Geschäftslokal im Ekazent Alma-Rosé-Gasse und den Bergtaidingweg entlang, einiges gewiss Bedeutsames rund um Kunst, Kommerz und Öffentlichkeit ästhetisch zur Sprache bringen will. Und zwar, wie intensiv beschworen, nicht mit missionarischer Attitüde, sondern auf Augenhöhe mit den Per-Albin-Hanssoneaten.

Das könnte schwierig werden, nimmt man die sperrige Konzeptprosa als Maß, mit der sich das Projekt schriftlich vorstellt. Und auch die erste Ausstellung, im Ekazent-Lokal eine kleine Nelly-Sachs-Bibliothek umfassend und am Bergtaidingweg elegante Schaukästen mit Zitaten aus Sachs' Gedicht „In der Flucht“, wirkt eher fremd und isoliert im Gemeindebaurevier.

Immerhin, eine Kulturstadträtin, die sich bei der „Per Albin“-Präsentation als Kind der Vorstadt, genauer der Siedlung Am Schöpfwerk, zu erkennen gegeben hat, lässt hoffen: Wär's nicht an der Zeit, statt Kunst ins Periphere zu verpflanzen, sie genau dort zu suchen, wo sie ja vielleicht längst schon ist?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2019)