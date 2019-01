Einen warmen Kopf bewahren

Beim Laufen bleibt (zu) viel Zeit zum Nachdenken. Man könnte sie nützen und über Berufliches, Privates oder Organisatorisches sinnieren. Meine Gedanken scheinen beim Sporteln aber gern abzuschweifen. So begann ich mich bei meinem letzten Training plötzlich auf die Kopfbedeckung der Läufer, die mir auf der (empfehlenswerten) Alszeile im 17. Wiener Gemeindebezirk entgegenkamen, zu konzentrieren.

Bei frischen vier Grad Außentemperatur war der eine mit kurzer Hose, aber dicker Strickhaube unterwegs, die andere mit Anorak, Schal, Handschuhen, aber lediglich einem dünnen Stirnband. Und der Nächste kam mir trotz seines schütteren Haares gleich ganz ohne Kopfbedeckung entgegen. Was ist beim Laufen im Winter ideal, um nicht zu frieren, aber auch nicht zu schwitzen? Und geht nicht die meiste Wärme über den Kopf verloren?

Selbst habe ich – trotz 40-minütigen (Gehirn-)Joggings – keine Antwort darauf gefunden, aber ich habe in der warmen Redaktionsstube zum Telefonhörer gegriffen. Nun weiß ich, dass der Kopf prinzipiell nicht mehr Wärme als andere Körperteile abgibt. Darüber hat mich Sportarzt Piero Lercher von der Medizinischen Universität Wien aufgeklärt. Allerdings geht bei Kälte natürlich an den Körperteilen, die nicht bedeckt sind, die meiste Wärme verloren. Wenn der Körper kuschelig warm verpackt ist, aber der Kopf und die Hände nicht, entweicht die Wärme logischerweise dort. Das würde, erklärte der Experte, beim winterlichen Sporteln in Badehose oder Bikini ganz anders aussehen. An den Händen geht übrigens weniger Wärme als am Kopf verloren. Das hat einzig mit der Größe der frei liegenden Oberfläche zu tun. Insofern lohnt es sich, einen warmen Kopf zu bewahren.

Ob man diesen mit einem Stirnband oder einer Haube schützt, hat laut dem Experten viel mit dem eigenen Temperaturempfinden zu tun. Erst ab zweistelligen Minusgraden würde er definitiv eine Haube empfehlen. Hier braucht man nicht mehr nachzudenken.

