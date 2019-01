Der Kübel auf dem Steg blieb immer leer

Seit mein Bruder sprechen konnte, wollte er angeln. Andere Dinge auch, aber Angeln war das Schönste. So faszinierend fand er es, dass er einmal, als Volksschüler, einen Fischer im knietiefen Fluss stromaufwärts begleitete, verzweifelt gesucht von den Eltern. Wie groß die Sorge war, versteht man erst, wenn einen selbst die Angst um einen geliebten Menschen wie ein Stromstoß durchfährt. Er kam wohlbehalten zurück.

So eifrig er beim Angeln war, so bescheiden blieb die Ausbeute. Die Wahl des Köders wurde immer raffinierter, es gab Blinker und Spinner in allen Varianten, Gummifische, selbst vor Lebendködern schreckte er nicht zurück. Bis die Mehlwürmer im Keller auskamen. Danach musste Lebendes in freier Natur gejagt werden.

Dennoch füllte sich der mitgebrachte Kübel nicht. Kleine Fische mussten ohnehin zurück ins Wasser – Anglerehre – , andere bissen kaum jemals an. Dann kam er zurück, mit leerem Kübel, aber ungebrochen in den Plänen, was mit dem Erlös des üppigen Fangs von morgen geschehen solle. Es wurde über die Zubereitung der vielen Fische gesprochen, die am Abend die ganze Familie ernähren würden. Der Herd blieb kalt.

Er fischt auch heute noch. Er wirft die Angel aus und überlegt, ob der Fang zu Fuß zu schleppen sei oder ob er dann doch das Auto holen solle. „Du wirst nie etwas fangen“, sagte einmal jemand zu ihm am See, „gib's doch auf“, aber das hat ihn gar nicht gekümmert. Wenn nicht jetzt, dann beim nächsten Mal eben.

Die Kinder, für die als Berufswunsch „YouTuber“ ganz oben steht, sind mit der akribischen Planung der Merchandising-Kollektion für ihren Kanal beschäftigt, den es noch nicht gibt, und beraten, wie die Gewinne aus dem Verkauf von Hauben und Hoodies angelegt werden. Kurz ist man geneigt, sie wieder ein bisschen auf den Boden zu bringen. Bis einem der leere Kübel auf dem Steg einfällt. Trotz des Scheiterns macht es mehr Freude, es zu versuchen, als von vornherein aufzugeben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.02.2019)