Der vierte Eintausender

Interessieren Sie sich auch für diese Welttage, die da so begangen werden? Da wäre der – mir sehr sympathische – Tag der Schachtelsätze (23. 2., wird nur in Deutschland gefeiert). Der Welttag des Bunsenbrenners (vor allem in den USA beliebt), der Weltkomplimentetag (falls Sie die eine oder andere Nettigkeit vorbereiten wollen: am 1. März). Oder auch der Weltpuzzletag, der in dieser Woche begangen wurde.

So insgesamt scheint mir das Puzzlelegen vorrangig unter Kleinkindern beliebt und nimmt dann, sobald die Puzzle eine Teilezahl jenseits der 300 erreichen, rapide ab. Aber nicht bei uns. Das Kind und ich haben uns vor einiger Zeit ein 1000-Teile-Puzzle gekauft, das Motiv waren historische Briefmarken, sehr hübsch. Beim ersten Puzzle war das Kind begeistert dabei, mittlerweile, wir sind beim vierten Eintausender (klingt ein bisschen wie Bergbesteigungen, nicht?), hat die Puzzlebegeisterung beim Kind abgenommen, was sich leider deutlich auf die Fertigstellung auswirkt. Weil: Mit dem zeitnahen Finden der richtigen Puzzleteile verhält es sich so wie mit dem Memory-Spielen. Das können Kinder einfach viel besser. Da bist du als Erwachsener chancenlos.

Dankenswerterweise übernimmt das Kind gelegentlich die Funktion eines Kontrollors und fischt mir wieder jene Teile aus dem Gesamtbild, die ich falsch gelegt habe. (Zu meiner Verteidigung hat das aktuelle Puzzle viele schwarze Steine, da fügt man spätabends ohne Tageslicht schon einmal aneinander, was nicht zusammengehört.) Auch wenn man in der Zeit, in der ich vier oder fünf Steine gefunden habe, schon einen halben Bestseller gelesen (und vielleicht sogar auch geschrieben) hat, hat das Puzzeln doch eine beruhigende Wirkung auf mich. Sie brauchen gar nicht zu lachen, andere malen Mandalas aus oder häkeln Hauben zur Entspannung. Eine Freundin, selber Jahrgang wie ich, lässt mich gern wissen, was sie von meinem noch recht jungen Hobby hält. „Vielleicht“, sagte sie neulich, „kaufe ich mir auch ein Puzzle. Wenn ich mich eines Tages so alt fühle wie du dich.“ Wie gesagt: Bald ist auch Welttag der Komplimente.

E-Mails an: mirjam.marits@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 2.2.2019)