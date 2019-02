Kunst, Künstler und sechs Krakel am Gemeindebau

Drei Wohnblöcke, einer davon, der „Freiheitsturm“, immerhin 13 Stockwerke hoch, alles in allem knapp 200 Wohnungen. Der Erna-Musik-Hof in der Brigittenau ist keine Kleinigkeit. Und keine Kleinigkeit ist auch, was Erna Musik zur Namensgeberin des Gemeindebaus gemacht hat: 1921 in Wien geboren, Widerstandskämpferin, KZ-Überlebende, politisch engagiert bis ins hohe Alter.

Im Vorjahr, neun Jahre nach Musiks Tod, wurden die drei Wohnblöcke an der Klosterneuburger Straße, nächst der Gürtelbrücke, nach ihr benannt. Ins öffentliche Bewusstsein freilich traten sie erst dieser Tage: dank hieroglyphoider Krakel, angebracht am „Freiheitsturm“ in kalter Winternacht, die sich Kennern dem Vernehmen nach als Schriftzug „Ikaruz“ kenntlich machen und dem mittlerweile einschlägig weithin geläufigen Werk einer Berliner Sprayer-Truppe zuzurechnen sind. Was der Gemeindebauverwalter Wiener Wohnen lakonisch dahingehend kommentierte, man sei zwar „zwangsbeglückt“ worden, aber die etwaigen Kosten für eine Entfernung, „mehrere Tausend Euro“, wolle man lieber anderweitig investieren. Und überhaupt: „Vielleicht kommen die Künstler ja noch in Zukunft zu einiger Berühmtheit, und wir profitieren von einer Wertsteigerung.“

Abgesehen davon, dass manchen der Ehrentitel „Künstler“ diesfalls vielleicht zu rasch verliehen scheint: Interessant wäre es auch noch zu erfahren, wie Wiener Wohnen solche Wertsteigerung zu lukrieren gedächte. Durch Entnahme einer 13 Stock hohen Betonwand? Doch wie immer, nicht erst seit Goethe wissen wir: Die Kunst ist lang, und kurz ist unser Leben. Und womöglich lässt sich auch aus den zahllosen anderen zwangsbeglückend angebrachten – nun ja – Kunstwerken an den Gemeindebauten der Umgebung für Wiener Wohnen irgendwann ein ähnlich manifester Nutzen ziehen.

E-Mails an: wolfgang.freitag@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2019)