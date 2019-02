Sport-Club: Beim Langlaufen aus der Spur gekommen

Das muss ich nach meinem Ausritt in etymologische und also nicht-sportliche Gebiete neulich an dieser Stelle zugeben. Sie erinnern sich: Ich habe anlässlich der Erkundung der Gerungser Hochplateau-Loipen gerätselt, warum Orte wie Groß Gerungs und Klein Wetzles heißen, wie sie heißen. Jetzt weiß ich es. Erlauben Sie mir deshalb, auch heute kurz außerhalb der Spur zu bleiben – der Langlauf-Tipp folgt sogleich!

Es handelt sich um „Genitivische Ortsnamen“, wie sie speziell im Waldviertel gang und gäbe sind, erklärte mir Elisabeth Schuster, Autorin einer dreibändigen Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen. Die erwähnten Namen verweisen also auf Personen, die dort einst auf mehr oder weniger großem Fuß gelebt haben: Gerung und Wetzil zum Beispiel. So einfach ist das.

Für den merkwürdigsten Ort aber, der mir auf dem Plateau untergekommen ist, Antenfeinhöfe, hat selbst die Expertin keine Erklärung. Doch hier hilft ein ebenfalls sprachinteressierter Loipen-Anrainer aus Griesbach (Etym. „sandiger Bach“) weiter: Der Name sei auf Enten-und-Bienen-Höfe zurückzuführen, über Anpassungen des Wörtchens „Bei“, mundartlich für Bienen. Wer genau hinhöre, könne ältere Einheimische heute noch „Antnbeihöf“ sagen hören, schreibt der Wortskundige.

Wie einfach liest sich dagegen das steirische Ganz, ein Ort, der mit der Gemeindezusammenlegung Mürzzuschlag zugeschlagen worden ist und eine feine, wellige Loipe (8,6 km) bietet. Ihr Startpunkt beim Gasthof Steinbauer – Achtung, der Restaurantbetrieb ist eingestellt! – ist über die S6 gut erreichbar. Ob der Schnee die Wärme am kommenden Wochenende überdauert? Fragen Sie besser nach in Mürzzuschlag (03852 3399, auch samstags). Und warum heißt Ganz Ganz? Ganz einfach: Der Name soll mit einem slawischen Wort für „grober Stein“ zu tun haben. Allerdings ist der Ganzstein (871 m), bekannt durch den Tunnel darunter, nicht weit. Also Steinstein? Doch irgendwie rätselhaft.

