„Narr, Narr, i werd töricht", oder war das umgekehrt?

Wann hat man Sie zuletzt einen Toren geheißen? Nun, es hat vermutlich einen Grund, warum das Wort gern mit dem Attribut „veraltend" oder gar „veraltet" versehen wird. Schon im Mittelhochdeutschen verstand man unter tōr(e) einen Irrsinnigen. Heute hat der Begriff immerhin noch als Adjektiv „töricht" eine Bedeutung. Und, der Valentinstag steht ja vor dem Tor (das übrigens mit dem eingangs erwähnten Tor nichts zu tun hat – wenn auch „Tor, Tor, i werd narrisch" gar nicht so schlecht zusammenpassen würde), auch im Betören hat sich der Irrsinnige noch gehalten – nämlich im Sinne davon, dass man jemanden zu törichtem Handeln verleitet. Apropos, wenn wir schon bei narrisch sind, der Narr leitet sich möglicherweise – eigentlich ist die Herkunft ungeklärt – vom spätlateinischen nario ab, was für Nasenrümpfer steht. Aber es ist vermutlich auch schon lang her, dass man Sie zuletzt einen Narren geheißen hat. Sagt das heute eigentlich noch irgendjemand, ohne es ironisch zu meinen? Gut, närrisch ist man noch im Fasching. Und den Begriff Hofnarr hat man zumindest im passiven Wortschatz. Aber sonst?

In Österreich wird man wohl am ehesten zum Trottel greifen. Ein Begriff, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im bairisch-österreichischen Alpenraum für einen „missgestalteten Schwachsinnigen" oder an Kretinismus (angeborenes Jodmangelsyndrom) Leidenden verwendet wurde und über die Literatur zum einfältigen, willensschwachen Menschen erweitert wurde. Auch wenn die genaue Herkunft des Begriffs nicht klar ist, gibt es auch hier Verwandtschaften – etwa das Trotten als plumpe und schwerfällige Art des Fortbewegens. Und damit hat letztlich auch das Trottoir zu tun. Das ist, die Jüngeren kennen es nicht, ein anderer Begriff für Gehsteig. Und unter uns: Gehsteig eignet sich als Schimpfwort nicht einmal annähernd.

E-Mails an: erich.kocina@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2019)